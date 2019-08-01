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Kanserli hastalarda kemiklere yayılımda akıllı atom tedavisi

Doç.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:21
Kanserli hastalarda kemiklere yayılımda akıllı atom tedavisi

Doç. Dr. Umut Elboğa, kanserli hastalarda kemiklere yayılım gerçekleşmişse hastaların ağrılarına yönelik, Türkiye’de ilk kez Haziran ayının ilk haftasındaGaziantep Üniversitesi’nde akıllı atom ile yeni bir tedavi başlattıklarını söyledi.



Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Umut Elboğa, meme ve prostat kanseri olmak üzere kemiklere yayılım yapma eğiliminde olan birçok kanser türünde kemiklere yayılımın, nükleer tıpta yapılan sintigrafik görüntüleme ile tespiti mümkün olduğunu söyledi. Dr. Elboğa, bu görüntüleme sonrasında verilebilecek yeni akıllı atom tedavisi hakkında bilgiler verdi. Türkiye’de ilk kezHaziran ayının ilk haftasında tedaviyi uyguladıkları belirten Doç. Dr. Elboğa, akıllı atom tedavisi ile kanserli hastalarda kemiklere yayılım durumunda, bu tedavinin ağrıyı yüzde 60-70 oranında azalttığını anlattı. Dr. Elboğa, ilk uygulamayı prostat kanseri olan Yaşar T. isimli hastada uyguladıklarını söyledi.



’’Hastanın ağrılarını yüzde 60-70’ler oranında azaltıyor’’


Kanser hastalarında kemiklere yayılım durumunda akıllı atomla tedavi vereceklerini belirten Doç. Dr. Umut Elboğa, ’’Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak özellikle kemiklere yayılım yapma eğiliminde olan meme ve prostat kanserli hastalar başta olmak üzere kanser hastalarında kemiklere yayılımı tespit ettiğimizde kemik ağrılarına yönelik akıllı atomla tedavi vermeye başladık. Bu tedavimizi hastanın bölümümüzde yaptırdığı kemik sintigrafisi ile kanserli hücrelerin kemiklere yayılımını tespit etiğimiz takdirde yapacağız. Hastanın doktoruile görüş alışverişinde bulunarak ’’Hastanızın ağrıları diğer alternatiftedavilere rağmen devam ediyorsa ağrıyı azaltmak içinbizim uyguladığımız yeni akıllı atom tedavisini tek başına yada diğer ağrıyı azaltan ilaçlar ile birlikte kullanabilirsiniz’’ diyeceğiz. Hastanın doktoru uygun gördüğü takdirde hastaya akıllı atomla olan bu yeni tedaviyi başlatacağız. Hastanın şöyle bir şansı da olacak: Ağrısı azaldığı takdirde tedavisi tekrar edilebilecek. Bu tedavinin en büyük avantajı; bizim verdiğimiz akıllı molekül direkt hedeflediği dokuya gidiyor ve yapışıyor. Hedeflediği dokuda yani kemiklerde istenilen cevap alınıyor, özellikle ağrı azalması gerçekleşiyor, hastanın ağrısını yüzde 60-70’ler oranında azaltıyor. Bu bilimsel çalışmalarla ispatlanmış durumda’’ dedi.



’’Tedavi dünyada az sayıda ülkede yapılıyor’’


Yeni tedavinin dünyada sayılı merkezlerde yapıldığını aktaran Doç. Dr. Elboğa, ’’Dünyada az sayıdaülkede yapılıyor. Haziran ayındailk kez Türkiye’deüniversitemizde yapıldı. Hastalarımız kendi laboratuvarlarımızda üretilecek bu ilaca istedikleri anda ulaşabilecekler ve akıllı atomlarla tedaviye karar verdiğimiz anda hastaya bu tedaviyi uygulayabileceğiz’’ şeklinde konuştu.



Doç. Dr. Elboğa sözlerine şöyle devam etti: ’’Bu tedavi, tıpta metabolik ışın tedavisi olarak da nitelendiriliyor. Hastalar da bize ’’Ben akıllı atom tedavisi almak istiyorum’’ diye başvurabiliyorlar. Bu tarz akıllı atom tedavilerini 2015 yılından beri kendi laboratuarlarımızda ilaçları üreterek uygulamaya almış durumdayız. Özellikle bu zamana kadar prostat kanserlerinde hedeflediğimiz moleküller vardı. O hedef molekülleri görüntülemede yakalayan, sonrasında görüntülemede belirlediğimiz hedefleri de vuran radyoaktif maddelerle yani akıllı atomlarla hem görüntüleyip hem de tedavi edebilmekteyiz. Prostat kanseri dışında gastrointestinal sistemde görülen nöroendokrin tümörlerde (Hormon üreten hücreler ile sinir hücrelerininbirlikte oluşturduğu tümörlerde) hem görüntüleme hem de tedaviyi akıllı atomlarla uygulayabilmekteyiz’’.



’’Ağrılara yönelik olan akıllı atom tedavimiz hastanın yaşam kalitesini arttıracak’’


Haziranayındauygulaması gerçekleşenkanser hastalarındaki kemik yayılımına yönelik akıllı atom tedavisinin hastanın yaşam kalitesini arttıracağını vurgulayan Doç. Dr. Elboğa, ’’Akıllı atom tedavisi, nöroendokrin tümörlerde ve prostat kanserlerinde çok uzun geçmişi olmamasına rağmen yaklaşık 15 yıldır kullanılmakta. Bu akıllı atomlarla tedavinin yaşam süresine ve yaşam kalitesine etkisi bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştı. Kendigözlemlerimizde; 4 yıldır bizim de uyguladığımız akıllı atom tedavilerinin hastaların yaşam sürelerinde artış sağladığını ve özellikle yaşam kalitesinin düşmesine sebep olan ağrıları azaltma konusunda da başarılı olduğunu tespit ettik. Yeni uyguladığımız akıllı atom tedavisi ile kanser hastalarında kemiklere yayılım gerçekleşmişse kemik ağrılarını azaltmak temel amacımız olacak. Ağrılara yönelik akıllı atom tedavisi ile bu hastalarımızın daha önceki hasta gruplarında sağlandığı gibi yaşam kaliteleri arttırılacak. Daha öncelerden kullanmaya başladığımız prostat kanseri ve nöroendokrin tümörlerdeki akıllı atom tedavilerinin yanı sıra son olarak yakınlarda kullanmaya başladığımız kemik yayılımı olan kanserli hastalardaki kemiklere yönelik akıllı atom tedavilerinin hepsi hedefe yönelik akıllı molekülerle tedavi olarak nitelendirilmekte ve son derece başarılı sonuçlar vermektedir’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:21
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