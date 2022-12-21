Kanserli Filistinliyi zindanda öldürdüler

Mehmet Aydın

Terörist İsrail, hasta bir Filistinliyi daha zindanda öldürdü... Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail hapishanesinde müebbet hapse mahkum kanser hastası Filistinli Nasır Ebu Hamid’in tıbbi ihmal sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden yapılan açıklamada, Filistinli mahkumun kaldırıldığı İsrail’in Assaf Harofeh Hastanesinde hayatını kaybettiği, İsrail Hapishaneler İdaresinin Ebu Hamid’i “kasıtlı tıbbi ihmal politikasıyla” öldürdüğü belirtildi. Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada da Ebu Hamid’in hayatını kaybetmesiyle 1967’den beri İsrail hapishanelerinde ölen Filistinlilerin sayısının 233’e ulaştığı ve bunların 74’ünün tıbbi ihmal nedeniyle öldüğü aktarıldı.

2002’de zindana atıldı

Annesi ve ağabeyinin önceki gece Kızıl Haç’ın müdahalesiyle hastanede gördüğü Filistinli Hamid’in pazar günü yüksek dozda ağrı kesici verilerek komaya sokulduğu açıklandı. İsrail işgali, Ramallah’taki Al-Amari mülteci kampından Ebu Hamid’i 2002 yılında tutukladı ve 7 defa müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Filistinli Mahkum gruplarına göre, İsrail işgal yetkililerinin tıbbi muayene ve tedaviyi geciktirmesinin ardından Ebu Hamid’e Ağustos 2021’de akciğer kanseri teşhisi kondu.

Filistin Tutsaklar Derneği’ne (PPS) göre, İsrail uzun Hamid’in şikayetlerine rağmen süre tedavi ve test yapmayı kabul etmedi. Ağustos ayına kadar göğüs ağrısı çok şiddetlendi, o zaman onu testler için sevk ettiler ve geç bir aşamada keşfedilen ve hızla yayılan kanseri buldular.

Hamid’in bir kardeşini de 1994’te öldürdüler

Şehadete yürüyen Hamid’in dört kardeşi de İsrail hapishanelerinde. Nasr (47), Şerif (45), Muhammed (38) ve İslam (35) isimli 4 kardeş de İsrail tarafından çarptırıldıkları müebbet hapis cezası nedeniyle zindanda ölümü bekliyor. Ayrıca İsrail işgal güçleri, 1994 yılında Hamid’in beşinci erkek kardeşi olan Abdul Meniem’i de vurarak öldürdü. Siyonistler, ailenin evini de birkaç kez yıktı.

‘Davamdan vazgeçmeyecek bir halk bırakıyorum’ dedi

Ebu Nasır, vefatından önce, “Geride benim ve tutsakların davasından vazgeçmeyecek büyük bir halk bırakarak, yolun sonuna doğru gidiyorum” dedi.

Batı Yaka’da dün Hamid’in ölümü nedeniyle genel grev kararı alınırken Filistinliler İsrail’i kınayan bir gösteri yürüyüşü yaptı.