0553 313 94 23

Kanserin düşmanı: Sarımsak | Sarımsağın faydaları

Tıp dünyası kanserle mücadelede baş döndürücü gelişmelere sahne olurken, Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şahbazlar bol bol sarımsak tüketilmesini önerdi. İşte sarımsağın kanserin karşısındaki inanılmaz gücü...

05 Haziran 2019 Çarşamba 23:25
Kanserin düşmanı: Sarımsak | Sarımsağın faydaları

Tıp dünyası kanserle mücadelede baş döndürücü gelişmelere sahne olurken, Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şahbazlar bol bol sarımsak tüketilmesini önerdi. İşte sarımsağın kanserin karşısındaki inanılmaz gücü...

Sarımsağın faydaları

Kanser vakaları giderek artarken, sağlıklı beslenme ve kötü alışkanlıklardan uzak durmak önem kazandı. Kanser vakalarının ortaya çıkmaması için yapılması gerekenlerin çok zor olmadığını ifade eden Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şahbazlar, “Kanseri önleyici olarak birçok gıda sayılabilir. Hücre düzeyinde denek hayvanlarla kanıtlanmış birçok sonuç var. Sarımsak, havuç, kiraz, elma ve yaban mersini gibi birçok ürünü kansere karşı doğru beslenme kapsamında değerlendirebiliriz.

Burada temel mesele dengeli ve sağlıklı beslenmedir. Her şeyi taze tüketmek gerekiyor. İşlenmemiş gıdalar tüketmeye çalışmalıyız. Aşırı tuzlanmış, salamura gıdalar da sağlığımız için her açıdan zararlı. Eti mümkün mertebe mangalda pişirmemek de önemli. Kolon kanseri açısından baktığımızda protein ağırlıklı beslenmek riski artırıyor. Karbonhidratı, proteini, sebzesi meyvesiyle dengeli beslenmek gerekiyor. Ülkemizde sağlıklı ürünlere ulaşmak zor değil. Aşırı da, yetersiz de beslenilmemeli. Fazla yediğimizde obezite kanser riskini artırıyor. Haftanın 2-3 günü et tüketmek yeterli olur” dedi.

Dr. Şahbazlar, tütün ürünlerinin kanser vakalarıyla ilişkisi konusunda da şunları söyledi:

"Tütün ürünlerinin en güçlü etkileşimi akciğer kanseriyle oluyor. Hiç tütün ürünü kullanılmasaydı şu andaki akciğer kanserlerinin 10’da birini görüyor olacaktık. Kalan yaklaşık yüzde 90’luk bölüm, direkt tütün ürünleriyle akciğer kanserlerinin ilişkisini anlatıyor. Sadece sigara değil, elektronik sigara ve nargile de aynı etkiye sahip. Sadece akciğer kanseri de değil, üst solunum yolları, ağız mukozası, dudak, baş-boyun tümörleri, gırtlak, yemek borusu, mide, yumurtalık ve pankreas kanseriyle ilişkisi bilimsel olarak ortaya konmuştur."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 23:25
  1. sarımsak
  2. sarımsak soyma yöntemi
  3. sarımsağın faydaları
  4. Sarımsağın sağlığa faydaları nelerdir?
  5. sarımsağın yararları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vince Carter, gelecek sezon basketbolu bırakacak
    1. Vince Carter, gelecek sezon basketbolu..
    2. GÜNDEM ÖZETİ / 6 Haziran 2019
    3. Genç milliler Kırgızistan'ı mağlup etti
    4. YSK Başkanı Güven: "Kanuna aykırı..
    5. YSK Başkanı Güven: "İstanbul seçim..
    6. Alesger: Nuri Paşa'nın Bakü'ye cihadı,..
    7. YSK Başkanı Güven: "Seçimlerdeki..
    8. Sırbistan'da geleneksel "bayram..
    9. Katar Fransa'dan savaş uçaklarını..
    10. Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde finalde
    11. İdlib’de rejim saldırısı: 3 ölü
    12. Tayland'da cunta lideri yeniden..
    13. İran’da limanda yangın: 1 ölü
    14. Vapurda havaya ateş açan şüpheli..
    15. Panik atak neden olur? Panik atağın..
    16. THY Basın Müşaviri Üstün'den açıklama
    17. Türkeli’de gökkuşağı güzelliği
    18. Muhammed Salah, İngiltere'deki İslam..
    19. Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
    20. Rusya ve Çin ticarette ulusal para..
    21. TMSF’den kayyum ücretlerine ilişkin..
    22. Kanserin düşmanı: Sarımsak |..
    23. Denizcilik alanında "İzlenecek 10..
    24. Antalya'da otomobille motosiklet..
    25. Panelvan markete girdi: 1 yaralı
    26. "Gençlere ve çocuklara örnek olmaya..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
    28. Miras kavgasında yeğen amcasını öldürdü
    29. Binali Yıldırım, köylüleri ile..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle..
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Zerdeçal ve limonun uyumu karşısında çok şaşıracaksınız!
    Zerdeçal ve limonun uyumu karşısında çok şaşıracaksınız!
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı!
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    DAEŞ'li teröristler Türkiye'ye girerken yakalandı!
    DAEŞ'li teröristler Türkiye'ye girerken yakalandı!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Denizin üzerine yapılıyor! Yüzde 56'sı tamamlandı
    Denizin üzerine yapılıyor! Yüzde 56'sı tamamlandı