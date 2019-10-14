0553 313 94 23

'Kanseri ancak kanser uzmanları tedavi edebilir'

Pittsburgh Üniversitesi Meme Cerrahisi Anabilim Dalı Direktörü Prof. Dr. Atilla Soran, "Kanseri ancak kanser uzmanları tedavi edebilir. Kanser uzmanı olan kişilere, cerrahlara, medikal onkolog veya radyasyon onkologlarına gidin." dedi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 10:55
'Kanseri ancak kanser uzmanları tedavi edebilir'

Pittsburgh Üniversitesi Meme Cerrahisi Anabilim Dalı Direktörü Prof. Dr. Atilla Soran, kanserle ilgili televizyona çıkan bazı kişilerin yanlış bilgi verdiğini, bunlara inanılmaması gerektiğini belirterek, "Kanseri ancak kanser uzmanları tedavi edebilir. Kanser uzmanı olan kişilere, cerrahlara, medikal onkolog veya radyasyon onkologlarına gidin." dedi.

MEMEDER'den yapılan açıklamaya göre, 23 yıldır meme kanseriyle mücadele kampanyasını sürdüren AVON'un, erken teşhisin önemine dikkati çekmek için "Işığım Pembe" sloganıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte, MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen ve Amerika'nın meme kanserinde kabul ettiği 12 bilim insanından biri olan Türk doktor Prof. Dr. Atilla Soran, kadınları meme kanserine karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Özmen, meme kanserinin kadınlar için çok büyük sorun olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl yayınladığımız 20 bin hasta çalışmasında Türkiye'de meme kanseri tanısı alan kadınların sadece yüzde 5'inin sıfır evrede, yüzde 27'sinin birinci evrede olduğunu gördük. Amerika'da bu oranlar yüzde 20 ve 80 civarında." dedi.

MEMEDER tarafından 2008-2018 yılları arasında Bahçesehir'de 10 bin kadına ücretsiz mamografik tarama yaptırıldığını, 130 kadında erken tanı sağlandığını belirten Özmen, "Bu çalışma sonucunda Sağlık Bakanlığı Türkiye'de meme kanseri tarama yaşını 50'den 40'a indirerek 20 milyon civarındaki kadınımıza, 40 yaşında başlayan ücretsiz mamografik taramayı başlattı." ifadelerini kullandı.

"Prostat kanseri ile meme kanseri aynı geni kullanıyor"

15. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi için Türkiye'ye gelen, Pittsburgh Üniversitesi Meme Cerrahisi Anabilim Dalı Direktörü Prof. Dr. Atilla Soran da, ailede kanser öyküsünün olup olmadığına çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu uyarılarda bulundu:

"Ailenizde meme kanseri varsa, erkek bir ferdinizde meme kanseri varsa veya ailenizde birden fazla kanser varsa, yumurtalık, pankreas, bağırsak, cilt kanseri, hele hele genç yaşta oluşmuşsa meme cerrahlarına veya genetikle uğraşan meme cerrahlarına başvurun. Yaptığımız araştırmalarda çalıştığımız 84 genin içinde meme kanseri yapan 8-9 gen var. Ailenizde kanser varsa mamografi çektirin, kendi kendinize muayene yapın, özellikle de akraba evliliği yaptıysanız ve kuzenlerde, halalarda, dayılarda kanser varsa ihmal etmeyin. Prostat kanseri ile meme kanseri aynı geni kullanıyor. Lütfen duyarlı olun, gerekli yerlere başvurun."

Soran, birinci ağızdan doğru bilgi almanın çok önemli olduğunu ancak Türkiye'ye her geldiğinde maalesef mamografi veya beslenmeyle ilgili yanlış bilgilerin çoğunlukta olduğunu gözlemlediğini kaydetti.

Televizyona çıkan bazı kişilerin yanlış bilgi verdiğini, bunlara inanılmaması gerektiğini dile getiren Soran, "Kanseri ancak kanser uzmanları tedavi edebilir. Kanser uzmanı olan kişilere, cerrahlara, medikal onkolog veya radyasyon onkologlarına gidin. Biz ABD'de her yıl sırf meme kanserini yok etmek için 6-7 milyar dolar harcıyoruz. Erken yakalanıldığında yaşam şansı yüzde 95-100, geç yakalanıldığında bile 5-10 yıl yaşama şansı var. Tümörün kemiğe, akciğere veya karaciğere sıçraması durumunda bile yaşam şansını 5-10 yıl üzerine çıkardık. Eskiden bu hastalar 1-2 yıl yaşardı. Bu işleri ancak bilimin arkasından ve yola bilim insanlarımızla devam ederek çözebileceğimize inanıyorum."

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:55
  1. Prof. Dr. Atilla Soran
  2. Prof. Dr. Vahit Özmen
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yabancı turistlerin kartlı ödemeleri yaz döneminde arttı
    1. Yabancı turistlerin kartlı ödemeleri..
    2. Çalışan annelere aylık 650 lira destek
    3. Başkan Erdoğan konuşuyor
    4. Numara taşıma 129 milyona yaklaştı
    5. Çinli yolculardan alışveriş..
    6. 'Kanseri ancak kanser uzmanları tedavi..
    7. Cari fazla hizmet gelirlerinden geldi
    8. ABD'li sanatçı Della Miles'tan Barış..
    9. Devlet Bahçeli 22 gün sonra parti..
    10. Engelli alım İŞKUR iş ilanı engelli..
    11. Yeni bir Emlak Konut projesi daha..
    12. İşte Batı ahlâksızlığı! Eşcinsel..
    13. İsrail güçleri Kudüs Valisi'ni..
    14. ABD'ye giden göçmenlere Meksika engeli
    15. Esenboğa Havalimanı'nda 9 ayda 10,5..
    16. Borsa haftaya düşüşle başladı
    17. Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye..
    18. Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın:..
    19. AB dışişleri bakanları Türkiye'yi..
    20. Üniversite-sanayi iş birliği..
    21. Faize enflasyon ayarı
    22. Barış Pınarı Harekatı'nı karalamaya..
    23. Ünlü Rus piyanistten mehter marşı..
    24. Erdoğan istemişti! Resmen kuruldu
    25. Operasyon durdurulacak mı? İbrahim..
    26. Cephede kazandığı parayı eski eşine..
    27. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler..
    28. Eşi doğum yapan işçi kaç gün izin..
    29. Filistin'den Barış Pınarı Harekatı..
    30. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Harekat..
    Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
    Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
    Şimdi PKK düşünsün! TSK'dan dikkat çeken sevkiyat
    Şimdi PKK düşünsün! TSK'dan dikkat çeken sevkiyat
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
    Skandal açıklamaların nedeni anlaşıldı! Mustafa Akıncı’nın karısı ABD’ye çalışıyor
    Skandal açıklamaların nedeni anlaşıldı! Mustafa Akıncı’nın karısı ABD’ye çalışıyor
    Azerbaycan'dan mesaj var!
    Azerbaycan'dan mesaj var!

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    500 asker ile yola çıktılar! Türkiye'nin yanında yer alacaklar
    500 asker ile yola çıktılar! Türkiye'nin yanında yer alacaklar
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!