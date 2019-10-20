Kansere yol açan yiyecekler nelerdir? İşte açıklanan liste
Uzmanlar, çoğumuzun dolabında olup, her gün tükettiğimiz ancak kansere sebep olabilen 14 yiyeceği sıraladı. Kansere yol açan yiyecekler nelerdir? İşte açıklanan liste...20 Ekim 2019 Pazar 20:45
Uzmanlar, çoğumuzun dolabında olup, her gün tükettiğimiz ancak kansere sebep olabilen 14 yiyeceği sıraladı. Kansere yol açan yiyecekler nelerdir? İşte açıklanan liste...
Mikrodalgada patlamış mısır
Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır, ancak onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozuyor. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.
Konserve yiyecekler
Konserve yiyeceklerle ilgili sorun depolama alanından kaynaklanıyor. Hemen hemen tüm alüminyum kutular, bisfenol-A veya kısaca kansere sebep olan BPA ile kaplıdır. Domatesler ve asit oranı yüksek diğer yiyecekleri konserve kutusundan yemek çok tehlikelidir.
Cips
Cipste sadece yüksek derecede yağ ve sodyum yok. Aynı zamanda vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de var. Yüksek sıcaklıkta kızartılır ve istenen çıtır dokunun elde edilmesi sağlanır ancak bu durum sigarada da bulunan tanınmış bir kanserojen olan akrilamide zemin oluşturur.
İşlenmiş, tütsülenmiş kırmızı etler
Bu liste hamburger, sosisli sandviç, sosis gibi yiyecekleri içerir. Genel olarak her gün yenilen kırmızı etin, kanser riskini yüzde 22'ye kadar arttırdığı çalışmalarda gösterilmiştir.
Çiftlik somonu
ABD'de yapılan araştırmaya göre; omega-3 yağlarına ihtiyaç vardır ancak bazı çiftliklerde somonlar pestisit, kimyasal, antibiyotik ve diğer kanserojenlerden etkilenmiş bir diyetle beslenirler. Satılan somon balıklarının yaklaşık yüzde 60'ı ise çiftlik somonu.
Hidrojenize yağlar-trans yağlar
Hidrojenize yağlar, daha uzun süre daha taze kalmaları için kullanılır. İşlenmiş gıdalarda bulunur ancak vücutta kansere yol açan hücrelerin yapısını etkiler.
Beyaz un
Beyaz un, işlenmiştir. Tahıllarda doğal olarak bulunan besin maddelerinin çoğunu tahrip edilir. Değirmenler bir kimyasal olan klor gazı ile unun ağartılmasını sağlar.
YORUM YAZ