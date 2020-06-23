Kanser tedavisinde müthiş buluş: Tamamen yok ediyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Kanser Araştırmaları Enstitüsü, göğüs ve bağırsak kanseri tedavisine ilişkin önemli bir bulguya ulaştı.

Aksam.com.tr’nin İngiltere ve İrlanda’da faaliyet gösteren Press Association’dan aktardığı habere göre, bilim insanları, kanser hücrelerinin kendi DNA’larını onarma kabiliyetlerini hedef alan bir ilaç üzerinde çalıştı.

İleri seviye kanser hastaları üzerinde denenen ilacın kimi durumlarda tümörün büyümesini yüzde 71 oranında durdurduğu, kimi durumlarda ise tümörü tamamen yok ettiği gözlendi.

"Cesaret ve motivasyon kaynağı oldu"

Klinik Onkoloji Dergisi’nde yayımlanan çalışmanın başındaki isim olan Profesör Johann de Bono, yapılan testlerle ilgili olarak, “Böylesi erken bir dönemde bu gibi sonuçlar elde etmek bizim için büyük bir cesaret ve motivasyon kaynağı oldu.” dedi.

Göğüs, bağırsak ve yumurtalık kanseri ileri seviyede bulunan 40 hasta üzerinde yapılan çalışmalarda, hastaların bazıların yalnızca ilaç, bazılarına ise hem ilaç hem de kemoterapi tedavisi uygulandı. İlacın, kemoterapiyle birlikte kullanıldığı hastalardaki tümörün yayılma hızında daha büyük bir azalış gözlendi.

Öte yandan, yalnızca ilaç verilen bağırsak kanseri bir hastada bulunan tümörün tamamen yok olduğu belirtildi.

İlk faz çalışmaları tamamlanan ilacın yeni testlere tabi tutulacağı bildirildi.