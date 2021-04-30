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Gündem Kanser tedavisi gören Uzman Çavuş vefat etti
Gündem

Kanser tedavisi gören Uzman Çavuş vefat etti

Hastanede kanser tedavisi gören Uzman Çavuş Furkan Sancar vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 10:57:00 -
Kanser tedavisi gören Uzman Çavuş vefat etti

Tokat’ın Turhal ilçesinde görev yapan Erzincanlı Jandarma Uzman Çavuş Furkan Sancar rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erzincan'da Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik taziye mesajı yayımlayarak, “İlçemiz Yaylayolu köyü nüfusuna kayıtlı, Tokat Turhal ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Sancar lenf kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Kahraman askerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm silah arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.

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