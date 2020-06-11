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Sağlık

Kanser hastalarına bağışıklık sistemi uyarısı

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:52:27 -
Kanser hastalarına bağışıklık sistemi uyarısı

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ayşen Aydın, bağışıklık sisteminin hayatın her aşamasında olduğu gibi kanser tedavisi sırasında da çok önemli olduğunu, kanser tedavisi gören hastaların özellikle bu pandemi sürecinde çok daha dikkat etmesi gerektiğini söyledi.


Medicana Konya Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ayşen Aydın, bağışıklık sisteminin hayatın her aşamasında olduğu gibi kanser tedavisi sırasında da çok önemli olduğunu ifade etti. Bağışıklık sisteminin kanser tedavisi sırasında zayıflamasının nedeninin, verilen tedavilerin birçoğunun kemik iliğinde bağışıklık güçlendiren ya da bağışıklığı sağlayan hücrelerin yapımında azalmasına neden olması olduğunu anlatan Dr. Ayşen Aydın, “Dolayısıyla kanser tedavisi olan hastaların özellikle bu pandemi sürecinde çok daha dikkat etmesi gerekiyor. Maskelerini mutlaka kullanmalarını gerekiyor. Mümkün olduğu kadar kalabalık ortamlarda mecbur olmadıkça bulunmamalılar. Aile fertlerinden yani evde yaşayan diğer insanlardan aktif enfeksiyonu olanlar, hapşıranlar, öksürenler, ateşi olanlar bunlardan mutlaka kendilerini izole etmeleri gerekiyor. Ayrıca bu tedavi süresinde doktorlarının uygun gördüğü alternatif ya da bağışıklığı destekleyici tıp yöntemlerini kullanabilirler” dedi.

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