Kanser düşmanı kakaonun bilinmeyen faydaları

Bilim literatüründe Theobroma cacao olarak bilinen kakao, ebegümecigiler ailesine aittir. Yüksek oranda magnezyum içeren kakao, yüzyıllardır alternatif tıpta ilaç olarak kullanılmıştır. Yapılan birçok araştırma kakaonun hafızayı güçlendirdiğini ve mutluluk hormonunu çalıştırdığını göstermiştir. Peki kakaonun faydaları nelerdir? Kakao nelere iyi geliyor? İşte detaylar...

Saf kakaonun faydaları

- Yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarının yaşanma riskini azaltır.

- Depresyon ve stres gibi sorunları azaltır, mutluluk hormonunun çalışmasını sağlar.

- Flavonodi maddesi bakımından oldukça zengin olan kakao, vücuttaki hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

- Metabolizma ve bağırsakların daha düzenli ve daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

- Özellikle kabızlık gibi sindirim sorunlarının yaşanmasını önler.

- Hipoglisemik sayesinde kötü kolesterol seviyesini azaltır.

- Kanser önleyici etkisi vardır.

- Vücuttaki zararlı virüsleri atar.

- Cilt sağlığına da birebirdir. Cildin erken yaşlanmasını ve kırışmasını engeller.