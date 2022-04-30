Kanser düşmanı altın karışım tarifi nasıl yapılır? Kefir zencefil zerdeçal tarçın karışımı faydaları

Kefir ve zerdeçallı 'altın karışım' düzenli tüketildiğinde antibiyotik etkisi yapıyor ve kanser oluşumunu önlüyor.

Altın karışım nedir?

Yapılan araştırmalara göre özellikle Hindistan'da yaşayan insanların dünya genelindeki insanlara nazaran daha az kansere yakalandıkları tespit edilmiş. Bunun sebepleri araştırıldığında Hindistan'da yaşayan insanların günlük hayatlarında sıkça zerdeçal kullandıkları ve zerdeçalın içerisinde bulunan kurkumin maddesinin kanser karşıtı olduğu için bu etkiyi verdiği sonucuna varılmış.

Kurkumin maddesinin açığa çıkması için de bir süte, yoğurda, ayrana ya da kefire ihtiyacı var. Etkilerini arttırmak için de sirke, karabiber, zeytinyağı gibi maddelere ihtiyacı var. Bu maddeler sayesinde kurkumin açığa çıkıyor, emilimi de artıyor. Bu karışımlar tüketildiğinde ise onlarca faydayı beraberinde getiriyor. Hem rengi hem de bu yararları sayesinde ''altın karışım'' olarak adlandırılıyorlar.

Altın karışım tarifi, nasıl hazırlanır?

Kefirinizin içerisine (ev yapımı kefir ise daha faydalı olacaktır) taze ya da toz zerdeçal ilave edin. 1 su bardağı kefire 1 çay kaşığı taze zerdeçal ya da 1,5 çay kaşığı toz zerdeçal şeklinde düşünebilirsiniz. İçerisine yine aynı oranda karabiber, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı, tatlandırmak için tarçın, bal ya da zencefil, eğer ilave etmek isterseniz de birkaç damla limon ya da doğal sirke ilave edip karıştırarak tüketebilirsiniz. Bu karışımı özellikle aç karnına tüketmekte fayda var. Zerdeçala ya da diğer malzemelere alerjiniz olması ihtimaline karşı tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışmayı da ihmal etmeyin.

Altın karışımın faydaları

Altın karışım özellikle bağırsaklarınızdaki probiyotiklerin artmasına yardımcı olur. Sindirim sisteminizin daha hızlı çalışmasını sağlar.

Ülser, gastrit gibi mide rahatsızlıkları şikayetlerin en aza inmesine yardımcı olur. Özellikle bağırsak problemleri çekenler için çok faydalıdır.

Metabolizmanın daha hızlı çalışmasına ve daha hızlı yağ yakmasına yardımcı olur. Bu şekilde kilo kaybetmenize de yardımcı olur.

Enerji verir, kan şekerini dengeler, tokluk hissi yaratır ve daha az acıkmanızı sağlar.

İçerisindeki maddeler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara daha az yakalanmanızı ve daha kolay atlatmanızı sağlar.

Kanser hücrelerini öldürme konusunda etkin rol oynar. Kanser tedavisinde önemli bir silah olarak kullanılır.

Doğal antibiyotik etkisi yaratır. Birçok hastalığın tedavisine destek amaçlı kullanılır.

Karaciğer yağlanması gibi hastalıkların tedavisinde hastalığın etkilerini azaltmak ve karaciğeri yenilemek için kullanılır.

İltihaplı hastalıkların tedavisinde etkin rol oynar. Özellikle yaraların hızla iyileşmesine de yardımcı olur.

Şimdiden ellerinize sağlık. Sağlığınız ve keyfiniz hep yerinde olsun.