Kanı 'Barış Pınarı' temizleyecek

Başkan Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” mesajıyla birlikte beklenen operasyonda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye’nin, Fırat’ın doğusuna yönelik başlatacağı harekat için hazırlıklar sürerken ABD askerlerinden flaş bir hamle geldi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Türkiye’nin operasyon yapacağı bölgede, ABD kuvvetlerinin artık bulunmayacağı bildirildi. Bölgede iki üssü boşaltan ABD’nin geri çekilmesinin ardından ve gelecek emri bekleyen Mehmetçik, hazırlıklarını tamamladı.

Erdoğan’ın telefonu dengeleri değiştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile önceki gece kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeden kısa bir süre Beyaz Saray’dan gelen açıklamada, “ABD’nin Türkiye tarafından Suriye’nin kuzeyi için planlanan harekâtta yer almayacağı ve buna destek vermeyeceği, Türkiye’nin yakın zamanda Suriye’nin kuzeyine (Fırat Nehri’nin doğusu) yönelik operasyon için harekete geçeceği, DEAŞ’ı yenilgiye uğratan ABD güçlerinin artık doğrudan bölgede olmayacağına ve Türkiye’nin son iki yıldır bölgede yakalanan DEAŞ savaşçılarından sorumluluğunu üstleneceğine” dikkat çekildi. Açıklamanın ardından da ABD askerleri sıcak bölgeden çekilmeye başladı.

Trump: Saçma savaş

ABD Başkanı Trump da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kürtler (PYD, DEAŞ’a karşı bizimle birlikte savaştı, ama bunu yapmaları için onlara büyük miktarda para ödendi, donanım verildi. Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Yine tehdit etti

Daha sonra bir açıklama daha yapan Trump, yine tehditler savurdu. Bir yandan bu savaştan bu bölgeden artık uzaklaşmalıyız açıklaması yapan Trump, diğer yandan işbirliği yaptığı PYD/PKK’nın ve derin ABD’nin etkisinde kalarak, “Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye’nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)” tehditleri savurdu. Diğer yandan; operasyon hazırlıkları yapılırken, ÖSO güçleri TSK ile omuz omuza harekata katılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere iş makinesi takviyesi yapıldı. TSK tarafından Afrin sınırındaki birlikler için hazırlanan beton blokları taşıyan 37 TIR bölgeye geçti.

YPG: ABD bizi sattı!

Trump Yönetimi’nin Türkiye’nin operasyonuna yeşil ışık yakması sonrası paniğe kapılan terör örgütü YPG ise ABD’yi suçladı. ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’ni oluşturan YPG, “Washington’ın taahhütlerini yerine getirmediğini ve askerlerini bölgeden çektiğini” duyurdu.Terör örgütü YPG/PKK, ABD’yi sözünü tutmayarak Fırat’ın doğusundan çekilmek ve bölgeyi Türkiye’nin operasyonuna açık hale getirmekle suçladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünde gözü olmadıklarını vurgulayarak, “Bunu PKK/YPG yapmıştır. Bunu düzeltmenin zamanı gelmiştir” dediler.

PKK/YPG’nin kökü kazınacak!

TSK’nın Fırat’ın doğusuna olası harekatı, YPG/PKK’nın Türkiye’nin sınır illeriyle temasını kesecek, elindeki silahların türü ve menzili nedeniyle potansiyel tehdidini ortadan kaldıracak. Harekat, 3 milyon kadar Suriyeli için güvenli bölge oluşturulmasına imkan sağlayarak, sığınmacıların geri dönüşünün önünü açacak. Suriye’nin üçte birini işgal eden örgütün, ülkenin birliği ve toprak bütünlüğüne arz ettiği tehlike de bertaraf edilmiş olacak.