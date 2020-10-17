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Aktüel Kandıra sahilinde ekim ayında deniz keyfi
Aktüel

Kandıra sahilinde ekim ayında deniz keyfi

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:49:20 -
Kandıra sahilinde ekim ayında deniz keyfi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hava sıcaklığının 28 dereceye çıkmasını fırsat bilenler, ekim ayının ortasında denize girmenin keyfini yaşadı.

Karadeniz sahillerinin gözde turizm merkezlerinden Kandıra'da plaj sezonu sona ermesine rağmen civar kentlerden gelenler denize girmeye devam ediyor.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Kandıra'nın Kerpe sahilinde vatandaşlar güzel havayı değerlendirdi.

Kocaeli ve civar illerden gelenler, ekim ayının ortasında denize girmenin keyfini çıkardı.

Bazı vatandaşlar, sahil kenarında kitap ve gazete okudu, bazıları da çocuklarıyla kumsalda oynadı.

Denize giren Doğan Çelik, AA muhabirine, havanın güzel ve deniz suyunun da sıcak olduğunu söyledi.

Kerpe'ye 1985 yılından bu yana sık sık geldiklerini belirten Çelik, "Denizi güzel ve mavi bayraklı, her tarafı orman. Sezon bittiği için plaj kalabalık değil." diye konuştu.

Mustafa Tutak ise Kerpe'nin yaz aylarında kalabalık olduğunu, ekim ayında sakin bir ortamda denize girmenin keyfini çıkardığını ifade etti.

Nail Toker de Kerpe'de ekim ayı olmasına rağmen çok rahat bir şekilde denize girilebildiğini kaydetti.

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