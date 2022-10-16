Kandilli deprem son dakika: Malatya'da korkutan deprem oldu! Halk sokağa döküldü

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 12.24 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Konuyla alakalı henüz açıklama yapılmadı.

Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bugün yaşanan sarsıntılara ilişkin bilgileri paylaştılar.

MALATYA VE EGE DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE DEPREM

İki kurumun aktardığı verilere göre bugün şiddeti 3'ü aşan ilk deprem Malatya'da yaşandı. Saat 12.24'te meydana gelen Malatya depreminin şiddeti 3.3 olarak ölçüldü. Saat 12.52'de ise merkez üssü Ege Denizi olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Osmaniye, Akdeniz, Konya ve Ege Denizi ise hafif çaplı sarsıntıların oluştuğu bölgeler oldular.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kandilli Rasathanesi’nin 16 Ekim 2022 tarihli son dakika depremler listesi şu şekilde…

AFAD SON DEPREMLER SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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