Kandilli deprem son dakika: Malatya'da korkutan deprem oldu! Halk sokağa döküldü
16 Ekim 2022 Pazar günü meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi içerisinde paylaşıldı. Bugün şiddeti 3'ü aşan ilk deprem Malatya'da meydana gelirken birçok bölgede de hafif çaplı sarsıntı oluştu. Peki, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 16 Ekim 2022 son dakika deprem haberleri… Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 12.24 sıralarında 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 12.24 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Konuyla alakalı henüz açıklama yapılmadı.
Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bugün yaşanan sarsıntılara ilişkin bilgileri paylaştılar.
MALATYA VE EGE DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE DEPREM
İki kurumun aktardığı verilere göre bugün şiddeti 3'ü aşan ilk deprem Malatya'da yaşandı. Saat 12.24'te meydana gelen Malatya depreminin şiddeti 3.3 olarak ölçüldü. Saat 12.52'de ise merkez üssü Ege Denizi olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Osmaniye, Akdeniz, Konya ve Ege Denizi ise hafif çaplı sarsıntıların oluştuğu bölgeler oldular.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kandilli Rasathanesi’nin 16 Ekim 2022 tarihli son dakika depremler listesi şu şekilde…
AFAD SON DEPREMLER SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
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