Kandilli: 30-40 km'lik fay hattı kırıldı
Kandilli Rasathanesi, "İzmir depreminde 30-40 km'lik fay hattı kırıldı. Depremin büyüklüğü 6.9." açıklamasında bulundu.
İzmir'de yaşanan şiddetli depremin ardından, Kandilli Rasathanesinden yeni bir açıklama geldi.
Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "İzmir depreminde 30-40 km'lik fay hattı kırıldı. Depremin büyüklüğü 6.9." açıklamasında bulundu.
Kandilli ayrıca şimdiye kadar 21 artçı sarsıntının meydana geldiğini duyurdu.
İzmir Valisi'nden açıklama
Ayrıca İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de yaptığı açıklamada, vefat eden vatandaşlarımız olduğunu, 70 kişinin enkazdan kurtarıldığını belirterek "4 bina tamamen yıkıldı, ulaşamadığımız bina yok." dedi.
Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
İzmir'de meydana gelen, şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.