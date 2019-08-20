Kandil’in belediyeleri kayyıma emanet

Milletin iradesini terör örgütü PKK’ya peşkeş çeken HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırıldı. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez bulundukları illerde belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımızca terör örgütleri ile iltisak-irtibatı olan, terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan belediye başkanları Anayasanın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesine istinaden görevden uzaklaştırılmış, yerlerine Belediye Kanununun 45’inci maddesi uyarınca belediye başkan vekilleri görevlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır’da camiye izin vermedi

Sabık başkanların neden görevden alındığı ise maddeler haline kamuoyuna açıklandı. Adnan Selçuk Mızraklı’nın, terör örgütü PKK militanı İsmail Özden ve Zülküf Gezen’in cenazelerine katıldığına işaret edildi. Mızraklı’nın bununla da yetinmediği PKK’nın 15 Ağustos 1984’te gerçekleştirdiği ilk silahlı terör saldırısı olan Eruh eyleminin yıl dönümü etkinliklerinde boy gösterdiği belirtildi. İç karışıklık çıkarmak için Diyarbakır halkının parasıyla yapımına devam eden camilerin yıkılması için emir verdiği, terör örgütü militanlarının mezarlarına mutat ziyaretler düzenleyerek örgüt propagandası yaptığı, devlet hastanelerinde illegal olarak örgüt militanlarının tedavi ettirdiği, terör suçlarından ihraç edilen sakıncalı kişileri işe aldığı bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı. Diyarbakır’ın en işlek mevkilerinden biri olan ve sahabenin büyüklerinden İyaz Bin Ganem’in adını taşıyan caddeye PKK’lı İlhan Diken’in ismi verilmeye çalışılması da açıklamada yer aldı.

4 ayrı soruşturma

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün görevden alınma nedenleri de maddeler halinde paylaşıldı. Türk hakkında, “Terör örgütü kurma, yönetme ve propagandasını yapmak” suçlarından 4 ayrı soruşturma yürütüldüğüne, teröristlerin gömülü bulunduğu atıl bir mezarlığın belediye imkanları kullanılarak görkemli bir şekilde inşaa edildiğine, yine hakkında terör soruşturması yürütülen Cabbar Leygara’nın Mardin Kent A.Ş’ye Genel Müdür olarak atandığına dikkat çekildi. Şehit yakınlarını işten çıkartan HDP’li Başkanın terör suçundan kamudan ihraç edilen Enver Ete isimli şahsı belediye bünyesinde istihdam ettiği belirtildi.

Eş başkanlık hevesi yaktı

Van Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında ise terör suçundan 7 ayrı soruşturmanın yürütüldüğüne, PKK mensubu Mevlüde Bozkurt, Arzu Bilmez, Ahmet Demirağaç, Nuhari Yacan, Mehmet Şerif Akdoğan’ın cenazelerine katıldığına, örgüt elebaşı Öcalan lehine programlara iştirak ettiğine, terör suçlarından ihraç edilen kişileri belediye bünyesinde istihdam ettiğine dikkat çekildi. Öte yandan; 3 Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da mevzuatta olmayan eş başkanlık uygulamasına geçerek açıkça suç işlediği kamuoyuyla paylaşıldı.

Yemedikleri halt kalmamış!

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın görevden alınmalarının gerekçeleri arasında; terörist cenazesine katılmaktan tutun da PKK marşına saygı duruşu, eş başkanlık ve personel kimlik kartından Türk bayrağını çıkarmaya varan suçlar bir bir sıralandı.