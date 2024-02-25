Kandil uzlaşısında buluştular! DEM'in CHP ile anlaştığı Esenyurt'ta terör mitingi

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken; DEM Parti, CHP ile kent uzlaşısı sağlayarak ortak aday çıkardığı Esenyurt'ta miting düzenledi.

İstanbul'un göbeğinde gerçekleşen miting skandal görüntülere sahne oldu.

Teröristbaşı Öcalan posteri açtılar

Esenyurt Meydanı'nda DEM Parti mitingi için toplanan kalabalık teröristbaşı Abdullah Öcalan posteri açıp "Biji serok Apo" sloganları attı.



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Mitingde, DEM Parti dışında sosyalist parti ve gruplar da kendi pankartları ve flamalarıyla yer aldı.

Teröristler için saygı duruşu yaptılar

Mitinge katılanlar ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonlar sonucu öldürülen teröristler için de sözde saygı duruşunda bulundu.

CHP, DEM Parti'nin istediği adayı gösterdi

Daha sonra 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp "DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip eski HDP'li Ahmet Özer'i aday gösterdi.

Özer daha önceki açıklamalarında "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" ifadeleriyle 'Kürdistan' hayallerini açığa çıkarmıştı.

Terör elebaşısı ittifakı açıkladı

Terör elebaşılarından Helin Ümit, 16 Şubat'ta PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." ifadelerini kullanmıştı.