Kandil uzlaşısında buluştular! DEM'in CHP ile anlaştığı Esenyurt'ta terör mitingi
DEM Parti, CHP ile kent uzlaşısı sağlayarak ortak aday çıkardığı Esenyurt'ta teröristbaşı Abdullah Öcalan posterlerinin açıldığı bir miting düzenledi. Gösteride PKK sempatizanları tarafından 'Biji serok Apo' sloganları atıldı.
Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken; DEM Parti, CHP ile kent uzlaşısı sağlayarak ortak aday çıkardığı Esenyurt'ta miting düzenledi.
İstanbul'un göbeğinde gerçekleşen miting skandal görüntülere sahne oldu.
Teröristbaşı Öcalan posteri açtılar
Esenyurt Meydanı'nda DEM Parti mitingi için toplanan kalabalık teröristbaşı Abdullah Öcalan posteri açıp "Biji serok Apo" sloganları attı.
Mitingde, DEM Parti dışında sosyalist parti ve gruplar da kendi pankartları ve flamalarıyla yer aldı.
Teröristler için saygı duruşu yaptılar
Mitinge katılanlar ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonlar sonucu öldürülen teröristler için de sözde saygı duruşunda bulundu.
CHP, DEM Parti'nin istediği adayı gösterdi
Daha sonra 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp "DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip eski HDP'li Ahmet Özer'i aday gösterdi.
Özer daha önceki açıklamalarında "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" ifadeleriyle 'Kürdistan' hayallerini açığa çıkarmıştı.
Terör elebaşısı ittifakı açıkladı
Terör elebaşılarından Helin Ümit, 16 Şubat'ta PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." ifadelerini kullanmıştı.