Kandaki iltihabı atan doğal kür

Bazı besinlerin içerisinde taşıdığı toksik maddeler, kana karışarak iltihaplanma oluşturabilirler. Dolayısıyla bu bir zehirlenme meydana getirir. Bu nedenle her besini yemek uygun değildir.

Kanın iltihaplandığını nasıl anlarız?

Sindirim sistemindeki zorlanma ve idrar azalması

Kalp atım hızının değişiklik göstermesi. Hızlı ya da yavaş kalp atışları

Terleme ve sonrasında sayıklama

Vücut sıcaklığının artması ve ateşlenme

Kandaki iltihaplanma vücuttan nasıl atılır?

250 gram kadar dut kurusunun üzerine 2,5 bardak suyu ekleyip, 10 dakika kadar kaynattığınız çayı 5 dakika kadar demlendirin. Ardından bu çayı aç karnınıza için.

Durumunuzu fark ettiğinizde en yakın hastaneye başvurmanızda fayda var. Hastaneye gidene kadar kendinizi rahatlatmak için bu çayı da içebilirsiniz.

Bu kürü ''kan iltihaplanması'' hastalığına yakalanmadan da yaparsanız etkisini göreceksiniz. Bu sayede daha vücudunuz reaksiyon vermeden önlem almış olacaksınız.