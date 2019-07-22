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Kanatlı sektörü destek bekliyor

Irak'ın yumurta ithalatını askıya almasının ardından iç pazara yönelen kanatlı sektöründeki üreticiler, fiyatların düşmesiyle birlikte ciddi zorluklar yaşıyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:58
Kanatlı sektörü destek bekliyor

Irak hükümetinin, Türkiye’den giden yumurtalar başta olmak üzere birçok ürüne yasak koyması, kanatlı sektöründeki üreticileri iflasın eşiğine getirdi.

Akdeniz Su ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Irak hükümetinin aldığı karar nedeniyle iç pazara yönelmelerinden dolayı fiyatların düştüğünü ve üreticilerin ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Yamanyılmaz, üreticilerin iflasının önüne geçilmesi için şimdiden tedbir alınması gerektiğine dikkat çekerek orta ve uzun vadede sektörün canlanması için neler yapılabileceğinin de tartışılması gerektiğini söyledi.

Yamanyılmaz, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen Kanatlı Sektör Çalıştayı’nda üretim planlamasından, KDV’nin düşürülesine, borçlarının ertelenmesinden damızlık ithalatının bir süre olsa dahi yasaklanması ile ilgili taleplerini dile getirdiğini ifade etti. Ali Can Yamanyılmaz, taleplerini şu şekilde dile getirdi:

Mutlaka üretim planlaması yapılmalı. Sektörde en az 20 milyon hayvan fazlası var. 80 haftalık ve üzerinde olan tavuklar bir şekilde kesimhanelere yönlendirilmeli. KDV yüzde 1’e indirilmeli. SGK, Ziraat Bankası, Eximbank gibi kurum ve kuruluşlara olan borçlar en azında 6 aylık süre ile ertelenmeli. Damızlık ithalatı yapılacak üretim planlamasına göre ayarlanmalı. Sektörün en büyük girdisi yem. TMO bu sıkıntılı süreçte mısır konusunda üreticilere destek vermeli. TL üzerinden verilen ihracat destekleri kurdaki artışlardan dolayı anlamlı olmaktan çıktı. Destekler döviz bazında yeniden belirlenmeli. Gezen tavuklar ve gezen tavuk yumurtaları bio güvenlik konusunda sektörü ciddi anlamda tehdit ediyor. Bakanlık bu konuda bilgilendirici faaliyetlerde bulunmalı, bu alanı ciddi şekilde denetim ve kontrol altına almalı. Kesimhaneler ciddi şekilde denetlenmeli, kesimhanelere giden tavukların kesildiğinden emin olunmalı.

Sorunların takipçisiyiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sektörün sorunlarının takipçisi olduklarını belirterek konuyla ilgili geçtiğimiz ay Irak makamları ile görüşmeler yaptıklarını, sorunların çözümü ve sektörün geleceği için çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Pekcan, Iraklı yetkililerin bu yasaklamanın geçici bir uygulama olduğunu ısrarla belirtiğini ifade ederek, “Iraklı muhataplarımıza bizim üreticilerimiz tavukları kesmeye başlar ise yarın isteseniz de sizlere yumurta satma imkanımız olmayacağını söyledim. Muhataplarımız, üreticileriniz sakın hayvanlarını kesmesinler bu geçici bir uygulama, sorun çözülecek diyorlar” diye konuştu.

Bakan Pekcan, Çin, Güney Kore, Singapur gibi ülkelerle de görüşmelerin devam ettiğini ve bu pazarların da açılmasına çalıştıklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:58
  1. Irak hükümeti
  2. yumurta
  3. kanatlı sektörü
  4. Akdeniz Su ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanı Ali Can Yamanyılmaz
  5. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  6. Kanatlı Sektör Çalıştayı
  7. KDV’nin düşürülesi
  8. Ali Can Yamanyılmaz
  9. Çin
  10. Güney Kore
  11. Singapur

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