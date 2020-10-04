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Spor Kanat eksiğini tamamlamak isteyen Kartal, çareyi Galatasaray'ın eski yıldızında buldu
Spor

Kanat eksiğini tamamlamak isteyen Kartal, çareyi Galatasaray'ın eski yıldızında buldu

Transfer döneminin son günlerinde kanat eksiğini tamamlamak isteyen Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen Onyekuru'nun menajeriyle görüşmelere başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 14:46:00 -
Kanat eksiğini tamamlamak isteyen Kartal, çareyi Galatasaray'ın eski yıldızında buldu

Yeni sezon öncesi 10 transfer yapan Beşiktaş, dönemin bitimine sayılı saatler kala kanat eksiğini gidermek için harekete geçti. Kevin N’Koudou’nun Yunanistan kulüplerinden Olympiakos’un hedefinde olması nedeniyle yeni bir kanat oyuncusunu kadroya katmanın planlarını yapan Kara Karal, Galatasaray’da geçtiğimiz sezon kiralık forma giyen Henry Onyekuru ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Yeni kanat almak isteyen Beşiktaş yönetimine, menajerler aracılığıyla Onyekuru’nun önerildiği belirtildi.

23 yaşındaki Nijeryalı sol kanadın takıma takılmasına sıcak baktığı ifade edilen kulüp yönetiminin, Monaco ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Beşiktaş’ın Fransa Lig 1 temsilcisine, Onyekuru’yu kiralama önerisinde bulunacağı da söylendi.

Onyekuru, geçen sezonu Galatasaray’da kiralık geçirmişti. Monaco’da da 4 maça çıkan Nijeryalı kanat, 1 asist yaptı.

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