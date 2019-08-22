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Kanalda boğulan gencin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa’da serinlemek için sulama kanalına girerek kaybolan yabancı uyruklu gencin cesedine ulaşıldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:20
Kanalda boğulan gencin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa’da serinlemek için sulama kanalına girerek kaybolan yabancı uyruklu gencin cesedine ulaşıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu Habip El Mehmet’i (25) önceki gün serinlemek için sulama kanalına girdi. Genç, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine giden AFAD, jandarma ve su altı polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonunda Mehmet’in cesedi, kanala düştüğü yerin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde bulundu. Sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için cenaze aracıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:20
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