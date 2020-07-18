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Medya

Kanal D’nin yeni dizisinde skandal görüntüler

Kanal D’nin “Çatı Katı Aşk” isimli dizisinde, LGBTİ renklerinin yer aldığı şemsiyeler kullanılarak, sapkınlara destek verildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 12:26:00 -

Sapkın LGBTİ’lere destek veren kurumlar, kamuoyunda büyük tepkiye neden oluyor. Haziran ayında LGBTİ’lerin sözde onur haftası nedeniyle birtakım şirketler sapkınlara destek açıklaması yapınca, özellikle Türkiye’de birçok boykot çağrıları yapıldı. Bunun üzerine LGBTİ’lere verilen üstü kapalı destekler dikkat çekmeye başladı.

Son olarak Kanal D’nin, “Çatı Katı Aşk” isimli dizisinde skandal görüntülere yer verildi.

Dizide, LGBTİ renklerinin yer aldığı şemsiyeler kullanıldı.

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Yorumlar

Semsiyeden bile korkan tuhaf insanlar!!!

Bir yorum yazayim dedim ama yazacak bisey bulamadim. Orta Cag'da yasasaydim bulurdum belki!
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