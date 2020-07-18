Kanal D’nin yeni dizisinde skandal görüntüler
Kanal D’nin “Çatı Katı Aşk” isimli dizisinde, LGBTİ renklerinin yer aldığı şemsiyeler kullanılarak, sapkınlara destek verildi.
Sapkın LGBTİ’lere destek veren kurumlar, kamuoyunda büyük tepkiye neden oluyor. Haziran ayında LGBTİ’lerin sözde onur haftası nedeniyle birtakım şirketler sapkınlara destek açıklaması yapınca, özellikle Türkiye’de birçok boykot çağrıları yapıldı. Bunun üzerine LGBTİ’lere verilen üstü kapalı destekler dikkat çekmeye başladı.
Son olarak Kanal D’nin, “Çatı Katı Aşk” isimli dizisinde skandal görüntülere yer verildi.
Dizide, LGBTİ renklerinin yer aldığı şemsiyeler kullanıldı.