Kanal D ne yapmaya çalışıyor? Rum zulmü filminin zamanlaması manidar

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Türkiye bölgede tansiyonu düşürmek için sürekli itidal ve diyalog çağrıları yaparken, Yunanistan yıllarca Ankara’ya karşı sert ve saldırgan tutumunu sürdürdü. Ankara’nın tüm çabalarına rağmen uluslararası hukuku çiğneyen Yunanistan, son 10 günde bu tutumunu değiştirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye yardım gönderen Atina, yaşanan felaketin iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden ele alınması için bir fırsat olarak tanımladı ve “beyaz bir sayfa açma” çağrısı yaptı.

Ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Türkiye’ye geldi, deprem bölgelerini ziyaret etti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek dayanışma mesajı verdi.

Kanal D ne yapmaya çalışıyor?

İki ülke arasındaki sürecin olumlu ilerlemeye başladığı bu süreçte, Kanal D’de bugün yayınlanan bir film kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Yıllardır Türkiye’ye yönelik haksız tavrını değiştiren Yunanistan’la yeni ilişkilerin başladığı bu günlerde, Kanal D’de Kıbrıs’ta Rum zulmünü anlatan “Önce Vatan” isimli filmi yayınlandı.

Başrollerinde Cüneyt Arkın ile Fatma Girik’in oynadığı filmin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki yakınlaşmanın başladığı şu günlerde ekrana getirilmesi manidar bulundu.

Kanal D’nin iki ülke arasında beyaz sayfa umudunun yeşerdiği bir süreçte, Rum zulmünü anlatan filmi yayınlamasının kime fayda sağlayacağı sorusu akıllara gelirken, “2 komşu ülke arasındaki sorunlarının sürmesi ve kavganın devam etmesi Amerika’ya yarar” yorumlarına neden oldu.