Kanal D haber sunucusu yaşadığı taciz olayını anlattı! 'Beni suçladılar'

25 yaşındaki Kanal D sunucusu Şevval Şahin, Marmaray'da yolculuk ederken yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.

"Tehditler savurdu"

Şevval Şirin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suadiye'de Marmaray'ın orada arkadaşımı beklerken bir adam geldi yanıma, 'Sizi çok beğendim tanışalım mı?' dedi, reddedip tepki gösterdim. 'Niye böyle yapıyorsun beğendim seni diyorum' dedi, tekrar reddedilince küfür etmeye başladı. 'Seni bulacağım' deyip tehditler savurdu. Gayet normal bir saatte bile bir kadın sokakta tek başına güvende olamayacak mı bu ülkede?" ifadesini kullandı.

"Söyle bir destekle karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim"

Bu olayın büyük yankı uyandırmasının ardından Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Şirin, "Bu olayı Twitter'da yazdığımda böyle bir destekle karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. Teşekkür ederim. Destekleyenler kadar yaşanan olaya rağmen beni suçlayan yüzlerce insan olması da bu ülkenin özeti. İstediğimiz saatte, istediğimiz yerde özgürce, korkusuzca olabileceğimiz günlere de kavuşuruz elbet" dedi.