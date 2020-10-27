  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kanada'nın ambargo kararı sonrası Bayraktar'dan yüzde 7 mesajı
Gündem

Kanada'nın ambargo kararı sonrası Bayraktar'dan yüzde 7 mesajı

TB2 Bayraktar SİHA'larının işgal altındaki Azerbaycan tarafından Karabağ'ı kurtarmak için Ermeni güçlerine karşı kullanılması sonrası motor ve kamera sistemleri için Kanada hükümeti ambargo kararı aldı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, tarafından yapılan açıklamada yüzde 7 mesajı verilmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 02:10:00 -
Kanada'nın ambargo kararı sonrası Bayraktar'dan yüzde 7 mesajı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün %93 yerlilik ve HİÇBİR KRİTİK PARÇADA BAĞIMLI OLMAKSIZIN dünyaya ihraç ettiğimiz en ileri teknoloji SİHA'lara sahibiz. Şimdi hedef kalan %7..." diyerek anlamlı bir mesaj verdi.

Kanada merkezli Bombardier Recreational Products şirketi, Dağlık Karabağ'da Türk yapımı insansız hava araçlarında kendi motorlarının kullanıldığı iddialarının ardından Kanada hükümetinin baskısıyla "Motorları amaçları dışında kullanan ülkelere sevkiyatı askıya aldık." açıklamasında bulunmuştu.

Bayraktar mesaj verdi

Kanadalı şirketin bu açıklamasının ardından, Türkiye'de İHA ve SİHA yapımındaki öncü rolüyle bilinen Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medyadan paylaştığı mesajında Kanada'ya da cevap olacak şekilde şunları kaydetti:

Sadece 10 yıl önce ABD Senatosu Predator SİHA'yı parasıyla bile vermedi.
Bugün %93 yerlilik ve HİÇBİR KRİTİK PARÇADA BAĞIMLI OLMAKSIZIN dünyaya ihraç ettiğimiz en ileri teknoloji SİHA'lara sahibiz.
Şimdi hedef kalan %7...
Durmak yok!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın boykot çağrısına iş dünyasından ilk tepki
Ekonomi

Erdoğan'ın boykot çağrısına iş dünyasından ilk tepki

Fransa'da Peygamberimize yönelik çirkin saldırı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına TESK'ten destek ge..
Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler
Gündem

Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik yaptığı boykot çağrısı sonrası konuşan Ali Babacan, Müslümanları provoke ede..
Peygamberimiz'e hakaret eden alçak Fransıza Osmanlı tokadı! Sesi içine kaçtı
Dünya

Peygamberimiz'e hakaret eden alçak Fransıza Osmanlı tokadı! Sesi içine kaçtı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (SAV) ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden alçağa bir Müslüman gerektiği cevabı Osm..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay