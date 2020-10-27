Kanada'nın ambargo kararı sonrası Bayraktar'dan yüzde 7 mesajı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün %93 yerlilik ve HİÇBİR KRİTİK PARÇADA BAĞIMLI OLMAKSIZIN dünyaya ihraç ettiğimiz en ileri teknoloji SİHA'lara sahibiz. Şimdi hedef kalan %7..." diyerek anlamlı bir mesaj verdi.

Kanada merkezli Bombardier Recreational Products şirketi, Dağlık Karabağ'da Türk yapımı insansız hava araçlarında kendi motorlarının kullanıldığı iddialarının ardından Kanada hükümetinin baskısıyla "Motorları amaçları dışında kullanan ülkelere sevkiyatı askıya aldık." açıklamasında bulunmuştu.

Bayraktar mesaj verdi

Kanadalı şirketin bu açıklamasının ardından, Türkiye'de İHA ve SİHA yapımındaki öncü rolüyle bilinen Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medyadan paylaştığı mesajında Kanada'ya da cevap olacak şekilde şunları kaydetti:

Sadece 10 yıl önce ABD Senatosu Predator SİHA'yı parasıyla bile vermedi.

Bugün %93 yerlilik ve HİÇBİR KRİTİK PARÇADA BAĞIMLI OLMAKSIZIN dünyaya ihraç ettiğimiz en ileri teknoloji SİHA'lara sahibiz.

Şimdi hedef kalan %7...

Durmak yok!