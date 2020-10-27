Kanada'nın ambargo kararı sonrası Bayraktar'dan yüzde 7 mesajı
TB2 Bayraktar SİHA'larının işgal altındaki Azerbaycan tarafından Karabağ'ı kurtarmak için Ermeni güçlerine karşı kullanılması sonrası motor ve kamera sistemleri için Kanada hükümeti ambargo kararı aldı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, tarafından yapılan açıklamada yüzde 7 mesajı verilmesi dikkat çekti.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün %93 yerlilik ve HİÇBİR KRİTİK PARÇADA BAĞIMLI OLMAKSIZIN dünyaya ihraç ettiğimiz en ileri teknoloji SİHA'lara sahibiz. Şimdi hedef kalan %7..." diyerek anlamlı bir mesaj verdi.
Kanada merkezli Bombardier Recreational Products şirketi, Dağlık Karabağ'da Türk yapımı insansız hava araçlarında kendi motorlarının kullanıldığı iddialarının ardından Kanada hükümetinin baskısıyla "Motorları amaçları dışında kullanan ülkelere sevkiyatı askıya aldık." açıklamasında bulunmuştu.
Bayraktar mesaj verdi
Kanadalı şirketin bu açıklamasının ardından, Türkiye'de İHA ve SİHA yapımındaki öncü rolüyle bilinen Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medyadan paylaştığı mesajında Kanada'ya da cevap olacak şekilde şunları kaydetti:
Sadece 10 yıl önce ABD Senatosu Predator SİHA'yı parasıyla bile vermedi.
Bugün %93 yerlilik ve HİÇBİR KRİTİK PARÇADA BAĞIMLI OLMAKSIZIN dünyaya ihraç ettiğimiz en ileri teknoloji SİHA'lara sahibiz.
Şimdi hedef kalan %7...
Durmak yok!