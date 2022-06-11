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Medya Kanadalı şarkıcı Justin Bieber yüz felci geçirdi
Medya

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber yüz felci geçirdi

Şarkıcı Justin Bieber, bu haftaki konserlerini iptal ettikten sonra yüz felci geçirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 09:20:00 - 2022-06-11 09:27:57
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber yüz felci geçirdi

28 yaşındaki Bieber, bir Instagram videosunda, durumun Ramsay Hunt sendromu teşhisinden kaynaklandığını söyledi.

"Gördüğünüz gibi bu göz kırpmıyor. Yüzümün bu tarafında gülümseyemiyorum. Yani yüzümün bu tarafında tam felç var. Kulaklarımdaki ve yüz sinirlerimdeki sinire saldıran ve yüzümün felç olmasına neden olan bu virüsten kaynaklanıyor" dedi.

Justin Bieber, yüz felcine yakalandı

Tıp uzmanlarına göre, Ramsay Hunt sendromu, bir zona salgınının birinin kulaklarının yakınındaki yüz sinirini etkilediği zaman ortaya çıkıyor.

Bu haftanın başlarında, Bieber'ın Şubat ayında başlayan dünya turundan, üç gösterinin erteleneceğini duyurdu.

 Ramsay Hunt sendromu nedir? Ramsay Hunt sendromu ne demek?

Ramsay Hunt sendromu (RHS) akut olarak gelişen fasial felç ve buna neden olan Varicella Zoster Virusuna (VZV) bağlı dış kulak kanalının, kulak derisinin veziküler lezyon birlikteliğidir.

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