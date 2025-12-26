Kanada'dan LGBT'li mültecilere özel maaş!

Kanada hükümeti, kendi vatandaşı ekonomik zorluklarla boğuşurken, dünyanın dört bir yanından gelecek LGBT sığınmacılara 12 ay boyunca maaş ve maddi destek bağlayacağını duyurdu.

Justin Trudeau liderliğindeki Liberal Parti hükümeti, tartışmalı bir karara daha imza atarak "LGBTQI+" sığınmacıları ülkeye çekmek için geniş kapsamlı bir maddi destek paketi başlattı. "Resettlement Assistance Program" (Yeniden Yerleşim Yardım Programı) kapsamında, cinsel yönelimlerini gerekçe göstererek Kanada’ya gelen kişilere 12 ay boyunca düzenli gelir ve barınma desteği sağlanacağı açıklandı.

Vergi mükelleflerinin sırtına yüklenecek olan bu maliyet, Kanada içinde halihazırda devam eden ekonomik kriz, barınma sorunu ve sağlık sistemindeki aksaklıklar nedeniyle büyük bir infiale yol açtı.

Halk tepkili: "Kendi geleceğimizi hibe ediyoruz"

Haberin yayılmasıyla birlikte Kanadalılar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Birçok vatandaş, ömrü boyunca vergi ödediği halde temel sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk çektiğini belirtirken, devletin bu kaynakları ideolojik bir ajanda uğruna "aktivist" sığınmacılara aktarmasını "adaletsizlik" olarak nitelendirdi.

Özellikle aşı mağdurlarının tazminat beklediği ve evsizlik oranlarının rekor kırdığı bir dönemde, sapkın LGBT odaklı bu "ayrıcalıklı" göçmenlik programı, "seçmen devşirme çabası" ve "ideolojik dayatma" olarak yorumlanıyor.

İdeolojik kuşatma yayılıyor

Hükümetin sadece sığınmacılara maaş bağlamakla kalmadığı, aynı zamanda "Rainbow Refugee Society" gibi kuruluşlarla ortaklığını 2029 yılına kadar uzattığı bildirildi. Ayrıca Vancouver Island gibi bölgelerde, sapkın LGBT değerlerini benimseyenlerin göç etmesini teşvik eden devlet destekli afişlerin asılması, "Kanada’nın kültürel yapısının sistematik olarak değiştirildiği" eleştirilerini güçlendirdi.

Eleştirmenler, hükümetin gerçek toplumsal sorunları çözmek yerine, marjinal gruplara milyonlarca dolarlık fon ayırarak toplumsal kutuplaşmayı derinleştirdiğini savunuyor.

Daily Ummah