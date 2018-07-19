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Kanada'dan Kars'a ata topraklarını ziyarete geldiler

Çarlık Rusya döneminde Kars'tan Kanada'yasürgün edilen Dukhobor topluluğunun torunları, dedelerinin yaşadığı topraklarıgelerek onların anısına fidan dikti, yaşadıkları köyü ve evleri gezdi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:34
Kanada'dan Kars'a ata topraklarını ziyarete geldiler

Kentten 119 yıl önce Kanada'ya sürgün edilen Dukhobor topluluğunun torunları, yaklaşık 10 bin kilometre yol katederek Kars'a geldi. Geçmişte büyüklerinin yaşadığı kentin Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünü ziyaret eden Dukhobor kökenli Sandra Konki, Vera Postnikoff ve Sharon Hoodicoff, burada ataları anısına fidan dikti.

Konki, ziyaretlerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, atalarının yaşadığı coğrafyada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Dukhobor'ların tarihini yeni keşfetmeye başladığını ve Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünün kendileri için önemli olduğunu anlatan Konki, "Kanada ve Amerika'da yaşan toplumlarımızda da söylenen şarkılar burayı işitiyor, duyuyoruz. Kanada'dan buraya gelmek çok zor, buna rağmen biz buralara kadar geldik. Buranın bir özelliği, devlet otoritesinin zorla askere almak istediği halklarımızın silahlarını yaktığı bir bölge. Savaş karşıtı oldukları için burada silahlarını yakma eyleminde bulundular." dedi.

Azerbaycan ve Gürcistan'dan sonra Kars'a gelerek Dukhobor yerleşkelerini gezdiklerini anlatan Vera Postnikoff da Kars'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu vurguladı.

Postnikoff, "Bu bölgenin önemi bizim için çok fazla. Barış için mücadele eden, geçmişte yaşamış insanlarımızın anısına buraya arkadaşlarımızla gelmek bizi mutlu ediyor. Buradaki anılarımızı Kanada'da her ay yayınlanan Dukhobor dergisinde yayınlıyoruz. Daha önce geldiğimizde silahların yakıldığı yerde yaptığımız anmayı anlattık, burada diktiğimiz ağaçları anlattık, insanların da ilgisini çekmişti." şeklinde konuştu.

"SAVAŞMAMAK İÇİN SİLAHLARINI YAKTILAR"

Kars Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Araştırmacı Yazar Vedat Akçayöz ise Dukhobor topluluğunun yaşamına ilişkin yaptığı araştırmada, topluluğun 29 Haziran 1895'te insanı öldürmeyi reddedip savaşa karşı gelerek tüm silah ve cephaneliklerini yakmaları nedeniyle Çarlık Rusya tarafından Kanada'ya sürgüne gönderildiği bilgisine ulaştığını, araştırması sonrasında "Savaşmamak için silahlarını yakan bir halk: Dukhobor" adlı kitabı kaleme aldığını belirtti.

Akçayöz, Dukhoborların Kanada'ya ilk göçünün 1899'da başladığını ve 1930'a kadar dört dalga halinde sürdüğünü bildirerek, topluluğun hümanist kurum ve kuruluşların yardımını da aldıklarını anlattı.

Yaptığı araştırmalar neticesinde Kanada'da yaşayan Dukhobor ile iletişime geçtiğini anlatan Akçayöz, onların ziyaretlerinin bölgenin turizmine de önemli katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 14:34
  1. Kanada
  2. Kars
  3. Ziyaret

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