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Dünya Kanada'dan İran hamlesi! Terör örgütü listesine alıyor
Dünya

Kanada'dan İran hamlesi! Terör örgütü listesine alıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-19 21:42:00 -
Kanada'dan İran hamlesi! Terör örgütü listesine alıyor

Kanada basını, hükümetin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü listesine almaya hazırlandığını iddia etti.

Kanada’nın İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü ilan edeceği iddia edildi. Kanada basınında yer alan haberlerde, Kanada hükümetinin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü listesine almaya hazırlandığı ve duyurunun bu hafta yapılmasının beklendiği öne sürüldü.

Kudüs Gücü'nü terör örgütü ilan etmişti

Muhalefet, uzun süredir İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun terör örgütü listesine alınmasını talep etse de Kanada Başbakanı Justin Trudeau hükümeti bunu yapmanın istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini belirterek söz konusu adımı reddetmişti.

İran’la 2012’de diplomatik ilişkilerini kesen Kanada, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü'nü terör örgütü ilan etmişti.

Kanada yasalarına göre, terör örgütü listesine alınan örgütlere yardımda bulunan herkes suçlamalarla karşı karşıya kalabilir ve mal varlıkları dondurulabilir.

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