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Kanada'dan bin Selman'a Cemal Kaşıkçı çağrısı

G-20 Zirvesi münasebetiyle Arjantin'de bulunan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili cevapsız kalan sorulara cevap vermesini istedi.

02 Aralık 2018 Pazar 09:19
Kanada'dan bin Selman'a Cemal Kaşıkçı çağrısı

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC televizyonunda yer alan habere göre, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ayaküstü görüştü.

"Daha iyi yanıtlara ihtiyaç var"

Suudi Veliaht bin Selman'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili cevapsız kalan sorulara yanıt vermesini isteyen Trudeau, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili daha iyi yanıtlara ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Aktivistin serbest kalmasını istedi

Trudeau, bin Selman'a, Suudi Arabistanlı aktivist Raif Bedevi'nin serbest bırakılması gerektiğini de belirtti.

Trudeau ve bin Selman'ın görüşmesi, Suudi Arabistan'da bazı insan hakları aktivistlerinin gözaltına alınmasının ardından ağustos ayında iki ülke arasında patlak veren diplomatik krizden sonra ilk olma özelliği taşıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine eleştirilerin hedefi olmuştu. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 09:19
  1. İstanbul
  2. justin trudeau
  3. Muhammed bin Selman
  4. Cemal Kaşıkçı
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