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Dünya Kanada’daki protestocuların köprüyü kapatması otomotiv firmalarının üretimini etkiledi
Dünya

Kanada’daki protestocuların köprüyü kapatması otomotiv firmalarının üretimini etkiledi

Kanada’da Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden kamyoncuların, ABD ile Kanada arasındaki en önemli ticari geçiş noktalarından biri olan Ambassador Köprüsü'ndeki eylemleri, iki ülkedeki otomotiv firmalarının üretimini olumsuz etkiledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 10:38:00 -
Kanada’daki protestocuların köprüyü kapatması otomotiv firmalarının üretimini etkiledi

İki ülke arasındaki ticaretin yüzde 25’inin gerçekleştiği köprüyü ablukaya alan 100 kadar kamyoncunun eylemi yüzünden, Kanada’da tesisleri bulunan otomotiv firması Ford, malzeme tedarikinde başlayan aksama nedeniyle üretimi durdurdu.

ABD’nin Detroit kenti ile Kanada’nın Windsor şehri arasındaki Ambassador Köprüsü'nde üç gün önce başlayan kamyoncuların ablukasında, ABD'ye trafik devam ederken karşı taraftan gelen araçların Kanada'ya girmesi engelleniyor.

Ford’dan yapılan açıklamada, "Detroit-Windsor köprüsündeki bu kesinti, sınırın her iki tarafındaki müşterilere, otomobil çalışanlarına, tedarikçilere, topluluklara ve şirketlere zarar veriyor. Bu durumun hızla çözülmesini umuyoruz çünkü ABD ve Kanada'daki tüm otomobil üreticileri üzerinde yaygın bir etkiye sahip olabilir." denildi.

Toyota Kanada Sözcüsü Scott Vazin de şirketin parça kıtlığı nedeniyle Kanada'daki üç fabrikada üretim yapmayacağını duyurdu.​​​​​​​

Ottawa Polisi kamyonlara el koyabileceklerini açıkladı

Bu arada, protestocu kamyoncuların 13 gündür devam eden, başkent Ottawa’daki eylemlerinde, polisten müdahale sinyali geldi.

Ottawa Polis Teşkilatı, protestoculara, şehir merkezindeki caddeleri kapatanları tutuklayabileceklerini ve araçlara el koyabileceklerini söyleyen bir bildiri yayınladı.

Bildiride, "Hukuk dışı faaliyetlere derhal son vermelisiniz, aksi takdirde suçlamalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Suça taraf olmanız veya bu suçun doğrudan veya dolaylı işlenmesinde başkalarına yardım etmeniz halinde, bu suç için bir emir olmaksızın tutuklanabilirsiniz." denildi.

Polis bildirisinde mahkumiyet kararının, araçlara el konulmasıyla sonuçlanabileceği ve ilgili kişilerin de ABD'ye girişinin reddedilebileceği uyarısı yer aldı.

Kanada’da Trudeau Hükümetinin 15 Ocak’ta başlattığı zorunlu aşı uygulamasını protesto eden yüzlerce kamyoncu, 29 Ocak günü ülkenin dört bir tarafından başkent Ottawa’ya gelerek eylem başlatmıştı.

Devam eden protestolar ülkenin tüm kentlerine yayılırken dünyadaki benzer eylemlere de ilham kaynağı olmuştu.

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