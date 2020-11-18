  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 300 bini aştı
Aktüel

Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 300 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 01:40:40 -
Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 300 bini aştı

TORONTO (AA) - Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının 300 bini aştığı bildirildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son bir haftada ülke genelindeki pozitif Kovid-19 vaka sayısı 28 bin 970 artarak 276 bin 466’dan 305 bin 436’ya yükseldi.

Kanada’daki Kovid-19 kaynaklı ölümlerde de son bir haftada 382 artış kaydedildi. Bu rakamlarla 10 bin 692 olan Kovid-19 ölümleri 11 bin 74’e çıktı.

Kanada Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında durumu kritik olarak tanımlanan ve tedavi gören 49 bin 675 hasta bulunuyor.

Kanada genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek toplam 10 milyon 402 bin 744 kişiye test uygulandı.

Bakanlık verilerine göre, salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da 243 bin 35 oldu.​​​​​​​


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin, Karabağ'daki son durumu açıkladı
Dünya

Putin, Karabağ'daki son durumu açıkladı

Rusya lideri Putin, tarafların Dağlık Karabağ ile ilgili anlaşmaya uyduklarını, bu durumun ihtilafın adil bir şekilde çözülmesi için uygun k..
Trump'ın giderayak ABD ordusu için verdiği karar NATO'yu panikletti
Dünya

Trump'ın giderayak ABD ordusu için verdiği karar NATO'yu panikletti

Trump'ın Afganistan'daki ABD askerlerini erken çekme planlarına tepki gösteren NATO Genel Sekreteri, bu adımın sözde "uluslararası teröristl..
‘Bu işin kazananı yok’ diyerek ilan ettiler! Katar'dan flaş teklif
Dünya

‘Bu işin kazananı yok’ diyerek ilan ettiler! Katar'dan flaş teklif

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesine uygulanan abluka kararının kimseye faydası olmadığını ve çözümün diyalog o..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay