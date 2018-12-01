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Kanada’da İslamofobi artıyor

İslamofobi’nin her geçen gün arttığı Batı dünyasından bir haber de Kanada’dan geldi. Resmi istatistiklere göre; Kanada’da Müslümanlara yönelik nefret suçları bir önceki yıla göre yüzde 151 yükseldi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:22
Kanada’da İslamofobi artıyor

Kanada’da, geçen yıl Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarında önceki yıla göre yüzde 151 artış olduğu bildirildi. Resmi istatistik kurumu StatsCan’ın açıkladığı “Polise Bildirilen Nefret Suçları” başlıklı raporda, 2017 yılında Müslümanların karşı karşıya kaldığı nefret suçu saldırılarının, bir önceki yıla kıyasla yüzde 151 yükseldiği ifade edildi. Raporda, 2016’da polis kayıtlarına 139 vaka yansırken, 2017 yılında yüzde 151’lik artışla 349 nefret suçu işlendiğine dikkat çekilerek, Müslümanları hedef alan nefret suçu saldırılarının, ülke genelindeki nefret suçlarının yüzde 17’sini kapsadığı belirtildi.

Endişe duyuyoruz

StatsCan’ın raporu üzerine yazılı açıklama yapan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) İcra Direktörü İhsan Gardee, nefret suçlarının ülke genelinde ciddi oranda yayılma trendi gösterdiğini belirterek, bundan endişe duyduklarını kaydetti. Açıklanan rakamların buzdağının sadece görünen yüzü olduğunun altını çizen Gardee, yaşanan nefret suçlarının neredeyse üçte ikisinin muhtelif sebeplerden dolayı polise bildirilmediğini vurguladı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 12:22
  1. Kanada
  2. StatsCan
  3. Polise Bildirilen Nefret Suçları
  4. nefret suçu
  5. Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) İcra Direktörü İhsan Gardee

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