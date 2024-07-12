Kanada'da Filistin'i destekleyen protestoculara saldırı
Nisan ayından bu yana Kanada'nın Montreal kentindeki McGill Üniversitesi'nde Filistin yanlısı protestolar düzenleniyor. Üniversite öğrencileri, Filistin'e destek vermek amacıyla kampüs içinde çadırlar kurarak protesto gösterileri gerçekleştirdi. Bu süre zarfında, protestoların devam etmesi ve öğrencilerin kararlı duruşu dikkat çekti.
Üniversite öğrencileri Filistin'e destek için kampüsün içinde çadırlar kurdu. Aylardır süren protestolara müdahale etmeleri için Universite özel güvenlik şirketi tuttu.Nisan ayındandan beri kampüste yer alan çadırlar inşaat araçlarıyla yıkıldı.
'KAMPLARIMIZI YIKAMAZSINIZ!'
Öğrenciler kampların zorla boşaltılmasını karşı seslerini duyurmak için üniversite kampüsünde yürüyüşlere başladı. Tutulan güvenlik şirketinin yapılan gösterilere müdahalesi ağır oldu. Biber gazı ve göz yaşartıcı gaz ile kalabalığı dağıtmaya çalıştı.
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