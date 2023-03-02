  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Müge Anlı stüdyosunda gözaltı

‘Evlerin yapılmasını erteleyelim’ Sen çadırda değilsin tabi tuzu kuru Lütfü

Deprem uzmanı tek tek sıraladı! İstanbul'da o ilçeler 10 şiddetinde sallanacak

Geri vites yapmıştı ama utanma yok! Palavracı Fikri yine sahnede

Hisse senedi stoku tahmini aştı! Yabancılarda bir haftada 259 milyon doları buldu! Bu dalgalanma verileri...

Yastık altında birikimi olanlar hemen bankaya koştu: Aniden KKM’de ‘deprem’ etkisi yaptı! Hacmi devirdi

Film değil gerçek! Her şey kadınların mendil sallamasıyla oldu

CHP'li Bornova belediye başkanı birilerini kızdıracak! Herkes şaşkın...

Havacılık devi aniden iflas etti! Yüzlerce insan havaalanında mahsur kaldı

Her altın tahmini tutan Mert Başaran duyurdu: Altını olanlar bunu yapsın! Altınınız hemen yavrular
Dünya Kanada’da çığ felaketi: 3 ölü
Dünya

Kanada’da çığ felaketi: 3 ölü

Kanada'nın Alberta-British Columbia sınırındaki kayak merkezinin yakınında çığ düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 23:43:00 -
Kanada’da çığ felaketi: 3 ölü

Kanada'nın Alberta-British Columbia sınırındaki kayak merkezinin yakınında çığ düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Kanada’da çığ düştü. Alberta-British Columbia sınırındaki kayak merkezi Panorama Mountain Resort yakınlarında helikopterli kayak yapan 10 kişilik grubun üzerine çığ düştüğü ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basın, hayatını kaybedenlerin Almanya vatandaşı olduklarını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23