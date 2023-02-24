Kanada, Türkiye ve Suriye'deki şiddetli depremden etkilenenler için 20 milyon dolarlık yardım! Ortak yazılı açıklama

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan ve Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Kanada'nın Türkiye ve Suriye'ye 20 milyon dolarlık ek insani yardım sağlayacağını duyurdu.

Sajjan, açıklamasında, "Türkiye ve Suriye'de yaşanan korkunç trajedinin etkisi altında kalmaya devam ediyoruz. Bugünkü duyuru, uluslararası toplum tarafından yapılan insani çağrılara yanıt veriyor. Koordineli ve düşünceli insani eylem, sahada etkili bir müdahale için esastır." değerlendirmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Joly ise "Bu zor dönemde Türkiye ve Suriye halklarının yanında olmaya devam edecek ve iki ülkenin toparlanması için acil yardım sağlayacağız." ifadesini kullandı.