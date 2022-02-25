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Dünya Kanada, Rusları hedef aldı! İşte o yaptırımlar
Dünya

Kanada, Rusları hedef aldı! İşte o yaptırımlar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 62 Rus kuruluşu ve kişilerini hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 10:12:00 -
Kanada, Rusları hedef aldı! İşte o yaptırımlar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 62 Rus kuruluşu ve kişilerini hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı.

Yaptırım listesine alınanlar arasında Rusya Savunma Bakanı, Maliye Bakanı ve Adalet Bakanı da dahil olmak üzere Rusya Güvenlik Konseyi üyelerinin, Rus seçkinleri ve aile üyeleri ile Wagner Grubu ve büyük Rus bankalarının yer aldığı ifade edildi.

Kanada ayrıca Doğu Avrupa'daki NATO misyonuna 460 civarında asker yerleştirdi.

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