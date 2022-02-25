Kanada, Rusları hedef aldı! İşte o yaptırımlar
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 62 Rus kuruluşu ve kişilerini hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 62 Rus kuruluşu ve kişilerini hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı.
Yaptırım listesine alınanlar arasında Rusya Savunma Bakanı, Maliye Bakanı ve Adalet Bakanı da dahil olmak üzere Rusya Güvenlik Konseyi üyelerinin, Rus seçkinleri ve aile üyeleri ile Wagner Grubu ve büyük Rus bankalarının yer aldığı ifade edildi.
Kanada ayrıca Doğu Avrupa'daki NATO misyonuna 460 civarında asker yerleştirdi.