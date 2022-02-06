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Dünya Kanada kamyoncuların eylemleriyle sarsılıyor!
Dünya

Kanada kamyoncuların eylemleriyle sarsılıyor!

Güvenlik yetkililerinin ‘bu bir kuşatma’ diye tarif ettiği aşı karşıtı kamyoncuların eylemleri Kanada’ya kaosu yaşatıyor. Aralarında bir Türk’ün de bulunduğu kamyoncuların, Ottawa şehir merkezinde başlayan ve ülkenin diğer 10 şehrine de yayılan protestosu devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 11:03:00 - 2022-02-06 11:03:44

Kanada’daki aşı karşıtı kamyon sürücülerinin 29 Ocak’ta başkent Ottowa'da başlattıkları protesto eylemi, ülkenin diğer 10 şehrine daha yayıldı.

Aşı zorunluluğu ile birlikte Kovid-19 salgını için uygulanan diğer önlemlerin kaldırılmasını da isteyen gruplar, hafta sonu olması sebebiyle kalabalık taraftar buldu.

Kanada’nın başkenti Ottawa’da cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren artan kamyon ve gösterici sayısına karşı, polis de önlemlerini artırdı.

Ottawa’nın yanı sıra Toronto, Montreal, Winnipeg, Quebec City, Fredericton, Regina, Victoria, Vancouver, Calgary ve Edmonton kentlerinde de hafta sonu "Özgürlük Konvoyu" adı altında protesto eylemleri düzenlendi.

Protestocuların içinde bir de Türk sürücü var

Ottawa’da devam eden protesto eylemine, Montreal’de yaşayan Türk kamyon sürücüsü Yılmaz Yıldırım da destek verdi.

Yıldırım, hükümetin, Kovid-19 aşısı olmayan kamyon sürücülerine Kanada’ya girişte 14 gün karantina zorunluluğu koyduğunu belirterek, "Bu bir ayda sadece iki gün çalışmamız anlamına geliyor. Biz buna da karşı çıkıyoruz." dedi.

Yıldırım, başkent Ottawa’nın "protestocu kamyoncular tarafından adeta kuşatma altında" olduğunu söyledi.

Hükümetin kendilerine engel olduğunu belirten Yıldırım, halkın ise kendilerine kucak açtığını aktardı.

Yıldırım, "Evlerinde yemek yapıp getiren, giyecek yardımında bulunan hatta evlerine davet eden insanlar var." diye konuştu.

 

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