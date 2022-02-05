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Dünya Kanada askeri uçağı Ukrayna'ya indi! "Korunmalarına yardımcı olacak"
Dünya

Kanada askeri uçağı Ukrayna'ya indi! "Korunmalarına yardımcı olacak"

Kanada, bir askeri uçakla birlikte Ukrayna'ya çok sayıda silah ve mühimmat gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 14:14:00 -
Kanada askeri uçağı Ukrayna'ya indi! "Korunmalarına yardımcı olacak"

Kanada Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında “Geçen gece (4 Şubat gecesi) Kanada’nın kısa süre önce açıkladığı Ukrayna’ya acil desteği ve UNIFIER operasyonu çerçevesinde, Kanada Hava Kuvvetleri’ne ait C-177 Globemaster içerisindeki ölümcül olmayan silahlarla Trenton Hava Üssü’nden havalandı” ifadeleri kullanıldı.

Ottawa’nın Ukrayna’nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü sıkı bir şekilde desteklediği kaydedilen açıklamada, “Bu bağış, Ukrayna güvenlik güçlerinin Rusya’nın tehditlerinden, içerisindeki ve çevresindeki askeri varlığını artırmasından daha fazla korunmasına yardımcı olacak” ifadelerine yer verildi.

Ukrayna’ya gönderilen silahlar arasında, kişisel koruyucu ekipman, keşif ve gözlem donanımları bulunuyor.

Ottawa daha önce Ukrayna’daki UNIFIER misyonundaki kişi sayısının 200’den 400’e çıkarılacağını duyurmuştu.

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