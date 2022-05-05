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Dünya Kanada 16 yeni arama-kurtarma uçağı satın aldı
Dünya

Kanada 16 yeni arama-kurtarma uçağı satın aldı

Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı, acil durumlarda kullanılan uçak filosunun, 16 adet CC-295 Kingfisher arama-kurtarma uçağı ile yenilendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 07:04:00 -
Kanada 16 yeni arama-kurtarma uçağı satın aldı

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bugünkü değeri toplam 2,9 milyar Kanada doları tutan 16 uçağın teslimatının bu yıl sonunda tamamlanacağı duyuruldu.

Açıklamada, ‘’Kanada'nın yeni ve modern arama-kurtarma filosu, Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RCAF), düşük görüş mesafesi de dahil olmak üzere tüm hava koşullarında ve uzun menzilde daha etkili arama ve kurtarma görevleri yürütmesini sağlayacak’’ ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan CC-115 Buffalo tipi uçakların kullanımdan kaldırıldığı ve yeni uçakların operasyonlara katılımına kadar mevcut CC-130 Hercules uçaklarının kullanılmaya devam edileceği belirtildi.

Varılan anlaşma gereğince Airbus, yeni uçaklar için 2042 yılına kadar bakım ve destek hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz, modern ve teknolojik olarak gelişmiş arama-kurtarma çözümleri sağlayacak.

Airbus firması ayrıca, sürekli bakım ve destek sağlayacağı British Columbia eyaletine bağlı Comox kentinde simülatörle donatılmış yeni bir eğitim merkezi inşa etti.

Uçak mürettebatı, entegre sensörler kullanarak, düşük ışık koşullarında bile 40 kilometreden fazla mesafeden düşen uçakları, kişileri veya nesneleri bulabilecek.

Halihazırda dört uçağı teslim alan Kanada, Airbus’ın İspanya tesislerinde üretimi tamamlanan altı uçağın testlerini gerçekleştiriyor.

Ulusal Savunma Bakanı Anita Anand, Mart ayı sonunda yaptığı açıklamada da hava kuvvetlerinin yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak üzere 88 adet F-35 uçağı almayı planladıklarını ve bu alım için 19 milyar dolar bütçe ayrıldığını duyurmuştu.

 

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