Kana doymayan Rusya'dan skandal Karadeniz hamlesi
Diktatör Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna'yı işgale başlayan Rusya, Karadeniz'de bulunan Romanya yakınlarındaki Yılan Adası'nı (Zmiinyi adası) ele geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Romanya yakınlarında bulunan Yılan Adası'nı ele geçirdiklerini ve adada bulunan 82 Ukrayna askerinin teslim olduğunu açıkladı.
Ukraynalı yetkililer Odessa'nın güneyinde yer alan adada 13 sınır güvenlik çalışanının Rus savaş gemisinden açılan atışla öldürüldüğünü açıklamıştı.