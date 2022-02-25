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Dünya Kana doymayan Rusya'dan skandal Karadeniz hamlesi
Dünya

Kana doymayan Rusya'dan skandal Karadeniz hamlesi

Diktatör Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna'yı işgale başlayan Rusya, Karadeniz'de bulunan Romanya yakınlarındaki Yılan Adası'nı (Zmiinyi adası) ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 12:52:00 -
Kana doymayan Rusya'dan skandal Karadeniz hamlesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Romanya yakınlarında bulunan Yılan Adası'nı ele geçirdiklerini ve adada bulunan 82 Ukrayna askerinin teslim olduğunu açıkladı.

Ukraynalı yetkililer Odessa'nın güneyinde yer alan adada 13 sınır güvenlik çalışanının Rus savaş gemisinden açılan atışla öldürüldüğünü açıklamıştı.

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