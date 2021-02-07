Kan kusmak neyin belirtisi? Öksürürken ağızdan kan kan gelmesi nedeni nedir?

Ağızdan kan gelmesi, öksürürken kan gelmesi veya kan tükürmek ne anlama gelir? Ağızdan kan gelmesi hangi hastalıkların belirtisidir? İşte konuyla ilgili bilmeniz gerekenler...

Uzmanların ciddi hastalıklara işaret ettiğini söylediği sorunlardan biri kan tükürmek, öksürürken kan gelmesi ve ağızdan kan gelmesidir. Bu tür şikayeti olan hastalarda ileri tetkikler yapılmalıdır. Kan tükürmek veya kanlı balgam ciddi hastalıklara işaret eder. Kanamanın yeri ve nedeni tespit edilmelidir.

Öksürürken ağızdan kan kan gelmesi nedeni nedir?

Ağızdan kan gelmesinin nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Ağızdan kan gelmesinin sebeplerinden biri burun boşluğu, ağız ve boğazdan oluşan üst solunum yollarıdır. Hem tükürürken hem de burundan kan gelmesi, üst solunum yoluna işaret eder. Mutlaka kulak burun boğaz muayenesi yapılmalıdır.

2. Kan, bulantı ve kusma şikayetiyle birlikte geliyorsa sebebi mide ve bağırsaklar olabilir. Akciğerden kaynaklanan kanamalarda da bulantı ve kusma görülür.

3. Akciğerden kaynaklanıyorsa genellikle kan öksürüldüğünde gelir. Göğüste hırıltı vardır. Kanama balgam içinde olabileceği gibi tamamen kandan oluşan tükürük veya balgam şeklinde de olabilir. Akciğerden kan gelmesi en çok tümörler ve kanser sebebiyle görülür.

Ağızdan kan gelmesi başta küçük miktarlarda olsa da bir anda hayati miktarlara ulaşabilir. Ağızdan kan gelmesi tüberküloz, kanser,tümör, apse ve bronşektazi gibi hastalıklarda görülebilir ve kanama aniden artar. Kan tükürmek ciddiye alınması gereken bir durumdur. Hemen bir doktora başvurulmalı ve derin inceleme yaptırılmalıdır.