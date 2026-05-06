Hava muharebelerinde bir ilk: Türk TİHA'sı gökyüzünde kendi türünü vurdu!
Hava muharebelerinde bir ilk: Türk TİHA'sı gökyüzünde kendi türünü vurdu!

Hava muharebelerinde bir ilk Türk teknolojisiyle gerçekleşti. Türkiye destekli Sudan'a ait Akıncı TİHA, BAE ait hızlı destek kuvvetlerinin kullandığı Akıncı TİHA'yı hava-hava füzesiyle imha etti.

Dünya askeri havacılık tarihinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir olay Sudan semalarında yaşandı.

Sudan Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşılan görüntüler, insansız hava araçlarının (İHA) artık sadece kara hedeflerini değil, birbirlerini de etkisiz hale getirebildiği yeni bir dönemin kapısını araladı.

Gökyüzünde Akıncı düellosu

Sudan Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı’nın yayınladığı videoya göre, Sudan ordusuna ait Bayraktar AKINCI TİHA, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından kullanılan bir diğer AKINCI TİHA’yı hava-hava füzesiyle vurdu. Bu olay, bir SİHA'nın başka bir SİHA'yı havada imha ettiği ilk operasyonel başarı olarak kayıtlara geçti.

 

Türk teknolojisinin gücü

Bu tarihi operasyon, Türk savunma sanayiinin ulaştığı noktayı göstermesi açısından kritik öneme sahip.

Türkiye'nin sağladığı teknolojik destek, Sudan sahasındaki askeri dengeleri değiştirmeye devam ediyor.

Savunma Sanayinde 24 yılda nerden nereye! Bakan Kacır SAHA'da bir bir açıkladı!
