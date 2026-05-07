Çin'e ait zehirli ve ölümcül böcek ülkeyi istila etti!

ABD, kaynağının Çin olduğu belirlenen zehirli ve tehlikeli bir kara böceğinin benzeri görülmemiş istilasıyla karşı karşıya. ABD’de bazı çevrelerde, bu böceğin yayılmasının halk sağlığını hedef alan kasıtlı bir Çin saldırısı olabileceğine dair söylemler yükseliyor.

ABD’li yetkililer, zehirli Asya iğne karıncasının ülkenin giderek daha geniş bölgelerine yayılması üzerine alarm durumuna geçti. Bu istilacı türün kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğu belirtiliyor.

İngiliz gazetesi Daily Mail tarafından yayımlanan habere göre, doğal yaşam alanı Çin olan bu karıncaların sokması ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor ve nadir vakalarda ölümle sonuçlanabiliyor.

Gazeteye göre bu istilacı tür ABD’de ilk kez 90 yıldan uzun süre önce görülmüştü. Ancak son dönemde popülasyonunun hızla arttığı ve en az 20 eyalete yayıldığı bildirildi.

“Asya iğne karıncası” küçük ila orta boyutlu bir tür olarak tanımlanıyor. İşçi ve kraliçe karıncaların uzunluğu yaklaşık 3 milimetreye ulaşıyor. Karıncalar parlak koyu kahverengi ile siyaha yakın renkte olurken, anten ve bacak uçlarının açık turuncu-kahverengi olduğu belirtiliyor.

ABD Tarım Bakanlığı ’na göre, bu karıncanın sokması sokulan bölgede saatler boyunca gelip giden şiddetli ağrıya neden oluyor. Bazı kişilerin ise ağrıyı yalnızca sokulan yerde değil, vücudun başka bölgelerinde de hissettiği bildirildi.

Bazı kişilerde Asya iğne karıncasının sokması, yaşamı tehdit edebilecek derecede ciddi alerjik reaksiyonlara da yol açabiliyor.

Bu karınca türü genellikle taşların altındaki nemli alanlarda veya çürümüş ağaç gövdelerinde yaşamayı tercih ediyor. Ancak bahçelerde, çim alanlarda, saksılarda, odun yığınlarının altında ve inşaat malzemeleri arasında da bulunabiliyor. Özellikle kütükler, tuğlalar ve fayansların arasına saklandığı ifade ediliyor.

Karınca son olarak Texas’ta tespit edildi. Rice University Biyoloji Bölümü doçenti Scott Egan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu yeni istilacı karınca türünün farkında olmamız önemli. Ancak onun hakkında daha fazla bilgi edinmemiz gerekiyor.”