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Yaşam Kan donduran olay! Yol kenarı cesetleriyle doldu
Yaşam

Kan donduran olay! Yol kenarı cesetleriyle doldu

İzmir’in Urla ilçesinde, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bırakılan zehirli etleri yiyen 31 sokak hayvanı öldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 23:44:00 - 2021-11-13 23:53:03

İzmir’in Urla ilçesinde, farklı noktalara kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bırakılan ve zehirli olduğu düşünülen et parçalarını yiyen 31 sokak hayvanı telef oldu. Mahalle halkı, bu vicdansızlığa tepki gösterirken, polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir’in Urla ilçesi Torasan Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bazı kişi ve kişiler, iddialara göre belli noktalara zehirli olduğu düşünülen et parçaları koydu. Bu etleri yiyen 30’un üzerine sokak hayvanı rahatsızlandı. Hayvanlar rahatsızlanmasının ardından bu durumu gören vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü.

Hayvanseverlerin bahçelerine bile zehirli etlerden bıraktılar

Zehirlenen hayvanlardan 31’i telef oldu. Yolların, sahil kıyılarının telef olan hayvanlarla dolu olduğu görülürken, mahalle halkı kan donduran olaya isyan ederek kişi ve kişilerin kısa süre içerisinde yakalanmasını istedi. Öte yandan, sokak hayvanlarını besleyen ve hayvanlara yardım eden hayvanseverlerin bahçelerine de gizlice bu zehirli olduğu düşünülen etlerin bırakıldığı öğrenildi.

İnceleme başlatıldı

Olayın ardından Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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