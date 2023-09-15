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Yaşam Kan donduran olay! Ceset sahile vurdu
Yaşam

Kan donduran olay! Ceset sahile vurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-15 20:24:00 - 2023-09-15 20:24:27
Kan donduran olay! Ceset sahile vurdu

Kocaeli Kandıra'da sahile başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedi vurdu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki sahilde kadın cesedi bulundu. Kimliği tespit edilemeyen cesedin başının, el ve ayaklarının olmadığı bildirildi.  Edinilen bilgiye göre, Sardala Koyu mevkiinde dolaşan vatandaşlar, kıyıya vurmuş ceset olduğunu tespit etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme başlattı. Kadına ait olduğu belirlenen cesedin, başı, el ve ayaklarının olmadığı öğrenildi. Kadının kimliğinin henüz tespit edilemediği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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