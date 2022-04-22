Kan donduran olay! Anneannesini boğarak öldürdü
Kayseri'nin 76 yaşındaki Havva Ruhcan; torunu İsmail Alkız'ın kurbanı oldu. Yaşlı kadın Alkız tarafından boğularak öldürüldü.
Yeşilhisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Yastıkcılar Sokaktaki müstakil evde meydana gelen olayda İsmail Alkız, birlikte yaşadığı anneannesi Havva Ruhcan ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Anneannesini elleriyle boğmaya çalıştı
Tartışma büyürken Alkız, anneannesini elleriyle boğmaya çalıştı. Ruhcan'ın hareketsiz kalmasının üzerine Alkız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Talihsiz kadın hayatını kaybetti. DHA
Havva Ruhcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anneannesini öldüren Alkız ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.