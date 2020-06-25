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Dünya

Kan donduran itiraf! Zenginler genç kalsın diye çocuk derisini ve kanını vücuduna enjekte ediyorlar

Amerikalı oyuncu Sandra Bullock, katıldığı bir televizyon programında genç kalma sırrını iğrenç bir proje ile vererek herkesi şaşkına çevirdi. Sandra Bullock, genç kalabilmek için çocuk derisi enjekte ettirdiğini itiraf etti. 55 yaşındaki ABD'li ünlü oyuncu Sandra Bullock’un sözleri duyanları şoke etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:47:00 -
Kan donduran itiraf! Zenginler genç kalsın diye çocuk derisini ve kanını vücuduna enjekte ediyorlar

ABD'li oyuncu Sandra Bullock, katıldığı bir televizyon programında genç kalma sırrını vererek herkesi şaşkına çevirdi. Bullock, genç kalabilmek için çocuk derisi enjekte ettirdiğini söyledi.

Posta'nın haberine göre; 55 yaşındaki ABD'li ünlü oyuncu Sandra Bullock, katıldığı bir televizyon programında genç gözükmesinin sırrını açıkladı.

Dünyaca ünlü oyuncu, canlı yayında genç kalmak için çocuk derisini kendine enjekte ettirdiğini belirtti.

Programı sunan sunucu da bu derilerin sünnet olan Koreli çocukların derileri olduğunu söyledi; ama sektörün sadece sünnet olan çocuklar üzerinden dönmediği ve talebi karşılayamayacağı belirtildi.

Mülteci çocukların tüm organlarından alınıyor

Bullock'un bahsettiği 'çocuk derisi' enjekte ettirme operasyonun, sadece sünnet olan Koreli çocuklardan elde edilmediği, mülteci çocukların da tüm organlarından ve derisinden üretildiği öne sürülüyor.

Aynı şekilde çocuk kanından üretildiği belirtilen Adrenochrom'un da genç ve güzel kalmak isteyen ünlü ve zenginlere enjekte edildiği biliniyor. Söz konusu yöntemin, seansının 650 dolar olduğu belirtiliyor.

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