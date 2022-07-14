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Dünya Kan donduran infazlar
Dünya

Kan donduran infazlar

Meksika'nın en tehlikeli uyuşturucu karteli olarak bilinen Jalisco Yeni Karteli'nin rakipleri olduğu iddia edilen 3 adamı katledip görüntüleri servis etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 20:07:00 -
Kan donduran infazlar

Uyuşturucu kartellerinin çatışmaları her ay onlarca insanın ölümüne neden olan Meksika'da kan donduran olaylar yaşanmaya devam ediyor. Ülkede son olarak meydana gelen olay ise dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

Rakiplerini katlettiler

Meksika'nın en çok aranan adamı Nemesio 'El Mencho' Cervantes tarafından yönetilen ve ülkenin en tehlikeli karteli olarak bilinen Jalisco Yeni Karteli'nin üyeleri, rakipleri olduğu iddia edilen 3 kişiyi infaz etti.

DAEŞ gibi yaptılar

Kartel üyeleri, infaz anlarını terör örgütü DAEŞ'in uyguladığı bir yöntemle kaydederek dünyaya servis etti. Kartel üyelerinin bu yöntemle güçlerini kanıtlamak istediği öne sürüldü.

Yalavardılar

Videodaki kartel üyeleri önce hırpaladıkları 3 adamı daha sonra infaz ediyor. Kartelin elindeki rehinelerin çırpınarak kurtulma çabaları ise yetersiz kalıyor. Videodakilerin ayrıca rakip kartele mesaj gönderdikleri ifade ediliyor. Bu anlar, hassas içerik olması nedeniyle paylaşılmadı. Fotoğraflar ise büyük etki yarattı.

İşte kan donduran infaz anları:

 

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