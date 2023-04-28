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Yerel Kan donduran haber: Sokak ortasında vahşet! Çocuğunun gözü önünde katletti, bir kadın hayattan koparıldı
Yerel

Kan donduran haber: Sokak ortasında vahşet! Çocuğunun gözü önünde katletti, bir kadın hayattan koparıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-28 22:27:00 - 2023-04-28 22:30:33
Kan donduran haber: Sokak ortasında vahşet! Çocuğunun gözü önünde katletti, bir kadın hayattan koparıldı

Karısını çocuğunun gözü önünde sokak ortasında öldürdü: İzmir’in Konak ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. K.K. (50), boşanma aşamasındaki eşi Recibe Koluman’ı (39) sokak ortasında çocuğunun gözü önünde tabancayla başından vurarak öldürdü. Katil zanlısı eş, polise teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’in Konak ilçesinde boşanma aşamasındakini karısını sokak ortasında tabancayla başından vurarak öldüren zanlı, polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 08.15 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1169 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ayrılma aşamasındaki eşi Recibe Koluman’ı (39) takip eden K.K. (50), karısının çocuğu ile birlikte evden çıkmasının peşlerine takıldı. Karısının yanına yaklaşan K.K., yanındaki tabancasıyla Recibe Koluman’ın başına 4 el ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi koca ise bir süre sonra Boğaziçi Polis Merkezi Amirliğine giderek suç aletiyle birlikte teslim oldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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