2023-04-28 14:42:43 Olay iddia! Sudan ordusu: Türk uçağını RSF güçleri vurdu! HDK saldırmakla suçladı! Türkiye'den açıklama
Sudan ordusu açıklama yaptı! Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK), ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarını tahliye etmek için gelen "C-130" tipi Türk tahliye uçağına saldırmakla suçladı. Sudan ordusu, Wadi Sayidna Hava Üssü'ne iniş yapan C-130 tipi Türk tahliye uçağına, Sudan'da ordu içindeki isyancı grup Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından ateş açıldığını duyurdu. Türkiye'den de konuyla alakalı açıklama geldi.