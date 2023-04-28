Olay iddia! Sudan ordusu: Türk uçağını RSF güçleri vurdu! HDK saldırmakla suçladı! Türkiye'den açıklama

Sudan ordusundan, Türk vatandaşlarının tahliyesi için Wadi Sayidna’ya gelen C-130 tahliye uçağının hafif silahla hedef alınmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Türk uçağının paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından vurulduğu, uçağın yakıt ikmal sisteminin zarar gördüğü belirtildi. RSF: "Türk uçağını vurmadık" RSF’den yapılan açıklamada ise, “Türk tahliye uçağına saldırdığımız iddiası asılsızdır. Bu iddiayı reddediyor ve hiçbir somut delile dayanmadığını belirtiyoruz. Birliklerimiz, gece yarısından bu yana üzerinde anlaşmaya vardığımız insani ateşkese sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Güçlerimizin kontrolü altında olmayan bir bölge olan Omdurman’daki Wadi Sayedna semalarında herhangi bir uçağı hedef aldığımız doğru değildir” ifadeleri kullanıldı. Türk uçağının "RSF güçlerini suçlamaya çalışan" ordu tarafından hedef alındığı öne sürüldü.