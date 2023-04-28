  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Olay iddia! Sudan ordusu: Türk uçağını RSF güçleri vurdu! HDK saldırmakla suçladı! Türkiye'den açıklama

2023-04-28 14:42:43
Olay iddia! Sudan ordusu: Türk uçağını RSF güçleri vurdu! HDK saldırmakla suçladı! Türkiye'den açıklama

Sudan ordusu açıklama yaptı! Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK), ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarını tahliye etmek için gelen "C-130" tipi Türk tahliye uçağına saldırmakla suçladı. Sudan ordusu, Wadi Sayidna Hava Üssü'ne iniş yapan C-130 tipi Türk tahliye uçağına, Sudan'da ordu içindeki isyancı grup Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından ateş açıldığını duyurdu. Türkiye'den de konuyla alakalı açıklama geldi.

#1
Foto - Olay iddia! Sudan ordusu: Türk uçağını RSF güçleri vurdu! HDK saldırmakla suçladı! Türkiye'den açıklama

Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK), ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarını tahliye etmek için gelen "C-130" tipi Türk tahliye uçağına saldırmakla suçladı. Ordudan yapılan açıklamada, "Türk tahliye uçağı 'C-130', bu sabah Vadi Seyyidna Havalimanı'na inişe yaklaşırken (HDK'yi kastederek) isyancılar tarafından saldırıya uğradı." ifadesi kullanıldı.

#2
Foto - Olay iddia! Sudan ordusu: Türk uçağını RSF güçleri vurdu! HDK saldırmakla suçladı! Türkiye'den açıklama

Sudan, Wadi Sayidna’ya gelen Türk C-130 tahliye uçağının Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından vurulduğunu açıkladı. RSF ise söz konusu açıklamanın doğru olmadığını belirterek, Türk uçağının ordu tarafından hedef alındığını iddia etti.

#3
Foto - Olay iddia! Sudan ordusu: Türk uçağını RSF güçleri vurdu! HDK saldırmakla suçladı! Türkiye'den açıklama

Sudan ordusundan, Türk vatandaşlarının tahliyesi için Wadi Sayidna’ya gelen C-130 tahliye uçağının hafif silahla hedef alınmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Türk uçağının paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından vurulduğu, uçağın yakıt ikmal sisteminin zarar gördüğü belirtildi. RSF: "Türk uçağını vurmadık" RSF’den yapılan açıklamada ise, “Türk tahliye uçağına saldırdığımız iddiası asılsızdır. Bu iddiayı reddediyor ve hiçbir somut delile dayanmadığını belirtiyoruz. Birliklerimiz, gece yarısından bu yana üzerinde anlaşmaya vardığımız insani ateşkese sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Güçlerimizin kontrolü altında olmayan bir bölge olan Omdurman’daki Wadi Sayedna semalarında herhangi bir uçağı hedef aldığımız doğru değildir” ifadeleri kullanıldı. Türk uçağının "RSF güçlerini suçlamaya çalışan" ordu tarafından hedef alındığı öne sürüldü.

#4
Foto - Olay iddia! Sudan ordusu: Türk uçağını RSF güçleri vurdu! HDK saldırmakla suçladı! Türkiye'den açıklama

TACİZ ATIŞI SONRASI TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA! MSB: “C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır” Milli Savunma Bakanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, “Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna’ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır” ifadeleri kullanılmıştı.

Edepsiz CHP'li trollerin insanlık dışı Akit paylaşımları!
Gündem

Edepsiz CHP'li trollerin insanlık dışı Akit paylaşımları!

Akit Medya Grubu binasında çıkan yangını fırsat bilen edepsiz CHP'li troller, birbirinden çirkin paylaşımlara imza attı.

5 bin kişi birden AK Parti'ye katıldı! Şehirde gövde gösterisi
Yerel

5 bin kişi birden AK Parti'ye katıldı! Şehirde gövde gösterisi

14 Mayıs genel seçimine sayılı günler kala Şanlıurfa’nın önde gelen ailelerinden Ayhan ailesi AK Parti’ye katıldı. Ayhan ailesi mensubu 5 bi..
Haysiyetsizliğin bu kadarına pes! Akit'teki yangına ilişkin ahlaksızlıkta yarışan CHP'li troller
Gündem

Haysiyetsizliğin bu kadarına pes! Akit'teki yangına ilişkin ahlaksızlıkta yarışan CHP'li troller

Akit Medya Grubu'nda çıkan yangından sonra sosyal medyada bazı kullanıcılar hezeyanlarını siyasete alet etti.
Saymaz'dan al haberi: HDP, Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek
Gündem

Saymaz'dan al haberi: HDP, Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek

Türkiye, tarihi seçime giderken ittifaklar da netleşti. İsmail Saymaz canlı yayında HDP'nin açıkça 7'li masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ..
Memura 'büyükşehir' zammı! Hayat pahalılığına karşı destek
Gündem

Memura 'büyükşehir' zammı! Hayat pahalılığına karşı destek

Büyükşehirde görev yapan memurlara kira desteği dâhil ilave ödeme yapılacak. Destekler için ‘bölgesel’ geçim endeksi dikkate alınacak...
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu Amerika'nın planıdır
Gündem

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu Amerika'nın planıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Biz askerimizi oradan geri çekeceğiz' sözlerine tepki gösterip, '..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23